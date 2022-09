Zamieszki z udziałem kibiców Apatora w Lublinie. Ochrona użyła gazu łzawiącego WIDEO LN

Po 14. wyścigu meczu Motor Lublin - For Nature Solutions Apator drużyna gości straciła szansę na awans do finału PGE Ekstraligi. W sektorze toruńskich kibiców doszło do zamieszek - część z nich przeskoczyła przez płot. Służby porządkowe użyły gazu łzawiącego, a mecz przerwano na kilkanaście minut. Całe zdarzenie wywołało burzę w mediach społecznościowych. Na Twitterze pojawiły się nagrania wideo z zadymy.Obejrzyj filmy z zamieszek - na dalsze strony przejdź przy użyciu smartfona lub klawiatury komputera >>>>>>>>>>>>>> Twitter Zobacz galerię (4 zdjęcia)

