Zamrożono ceny prądu! Na jakich zasadach skorzystamy z ulgi? Sprawdź, jak dostać 1500 zł dodatku. Oto porady!

Nowy projekt jako zachęta do oszczędzania?

Na jakich zasadach obowiązuje zamrożenie cen za prąd?

Zamrożenie cen prądu i uniknięcie znaczących podwyżek jest możliwe wtedy, gdy spełnimy określone warunki. Z niższych cen będziemy mogli skorzystać przede wszystkim wszyscy ci, którzy z głową korzystają z prądu elektrycznego. Co to oznacza? Cena gwarantowana ma dotyczyć tych gospodarstw domowych, które w ciągu roku nie przekraczają zużycia 2000 kWh. W przypadku rodzin z osobami niepełnosprawnymi limit ten wynosi 2600 kWh rocznie.

Nie ma wątpliwości, że w przypadku niektórych rodzin standardowe ograniczenia zużycia prądu nie mają racji bytu. Widać to w szczególnie rodzin wielodzietnych, a także w przypadku rolników, którzy są zmuszeni do zużywania większej ilości energii. Dla nich projekt przewiduje wyższy limit w postaci 3000 kWh.

1500 zł specjalnego dodatku - dla kogo?

Specjalny dodatek jest przewidziany również dla tych osób, którzy do ogrzewania domów wykorzystują energię elektryczną. Dotyczy to również korzystania z pompy ciepła. Domyślnie wysokość dodatku ma wynosić 1000 złotych. Jednakże wtedy, gdy roczne zużycie energii elektrycznej przekroczy 5 MWH, dodatek wyniesie 1500 zł.

Możliwość skorzystania z dodatku elektrycznego przysługuje osobom, które wcześniej dokonają zgłoszenia posiadania danego źródła ogrzewania bezpośrednio do CEEB, czyli do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szacuje się, że obecnie rozwiązanie to może dotyczyć mniej więcej 800 tys. gospodarstw domowych. Według przewidywań na wsparcie dodatkiem energetycznym rząd ma przeznaczyć około 1 mld złotych.