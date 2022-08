Zapłacimy wyższy podatek od deszczu. Kogo obejmie w 2023 roku? Na jakie opłaty powinniśmy się przygotować?

Na co są przeznaczone wpływy z podatku od deszczu?

Co wprowadzają zmiany?

Podatek od deszczu jest opłatą obowiązkową dla niektórych osób fizycznych i prawnych, która obowiązuje na podstawie ustawy o Prawie Wodnym. Tzw. podatek od deszczówki (nazywany czasem podatkiem od zabetonowania) jest formą walki z powszechną betonozą. Ta danina na rzecz Skarbu Państwa musi być uiszczana przez właścicieli tych nieruchomości, które w znacznym stopniu zostały zabudowane. Ma to więc rekompensować problem suszy i obniżanie się poziomu wód. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowanie w państwach Zachodnich, w tym w Niemczech, USA czy też we Włoszech.