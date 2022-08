Zapłacisz za zły rower i to aż 500 złotych. Te pięć rzeczy musisz mieć, inaczej dostaniesz mandat

Niektórym wydaje się, że samo posiadanie roweru wystarczy, aby siąść za kierownicą i jeździć. Polskie przepisy jednak jasno wskazują, co musi znaleźć się na wyposażenie każdego takiego pojazdu. Co musimy mieć? Jakie kary nam grożą? Dlaczego jest to tak ważne? SPRAWDŹ!>>>

Pisabay