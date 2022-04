Zapominasz co miałeś zrobić? Masz te objawy? To może być początek Alzheimera. Sprawdź

Choroba Alzheimera jest jedną z tych, które zaliczamy do nieuleczalnych. Rozwija się latami, by na końcu sprawić, że człowiek traci kontakt z rzeczywistością. Atakuje osoby starsze, po 60 roku życia. Jednak jej początki mogą być wcześniejsze, nie zawsze są zauważone przez pacjentów. Przebiega w kilku etapach. Jakie one są i kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić?

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera prowadzi do zwyrodnienia układu nerwowego. W konsekwencji powoduje ogólne otępienie zaatakowanego przez nią człowieka. Nie do końca lekarze wiedzą jakie są przyczyny jej powstawania. Wiadomo na pewno, że atakuje osoby starsze, które skończyły 65 lat. Na początku, jak czytamy w medonet.pl, pewne zachowania mogą zostać niezauważone, gdyż przypisuje się je wiekowi i w związku z tym charakterystyczna jest mniejsza sprawność umysłowa danej osoby. Choroba Alzheimera rozwija się powoli. W konsekwencji zwyrodnienia ośrodkowego układu nerwowego i uszkodzenia kory mózgowej powoduje, że dotknięta nią osoba ma wiele problemów w życiu codziennym. Chory na Alzheimera stopniowo traci umiejętność uczenia się, liczenia, płynność mowy, orientację w czasie i przestrzeni, a także pamięć. Po pewnym czasie tracą także samodzielność i mogą wymagać stałej opieki.

Alzheimer - etapy choroby

U każdego chorego długość trwania poszczególnych etapów może przebiegać nieco inaczej. Zaczyna się jednak zawsze tak samo od problemów z tzw. świeżą pamięcią, czyli zapominanie, gdzie położyło się klucze, dokumenty itp. Osoby mają również kłopoty ze znalezieniem odpowiednich słów do danej sytuacji, a także opowiadanie często tych samych historii.

Choroba Alzheimera rozwija się i chory ma coraz więcej kłopotów z samodzielną egzystencją. Finalnie choroby pacjent nie jest w stanie wykonywać zwykłych codziennych czynności, nie potrafi się sam ubrać, zjeść, myć ani rozmawiać z innymi ludźmi. Nie rozpoznaje najbliższych osób, a nawet pór dnia i nocy. U chorych pojawiają się również kłopoty z chodzeniem, przez co nie wstają oni z łóżka, dodatkowo mają kłopoty z utrzymaniem moczu i stolca.

Osoby z chorobą Alzheimera nie mogą być pozostawione same sobie. Powinny być stale pod opieką specjalistów. Pierwszym symptomem, który powinni wychwycić członkowie rodziny, są kłopoty z pamięcią. Na to powinno zwrócić się uwagę lekarzowi pierwszego kontaktu.