Zapowiedź koncertu w Hard Rock Pubie Pamela - THE BLACK HOLE BAND (USA)

Wydarzenie jest biletowane. Start o godzinie 19. Kolekcjonerskie wejściówki na koncert zespołu The Black Hole Band są dostępne w przedsprzedaży (do 19.02.2023) w cenie 30 zł. W dniu koncertu (20.02.2023) - 40 zł.

Trwa przedsprzedaż biletów na koncert amerykańskiej grupy The Black Hole, który odbędzie się 20.02.2023 w Hard Rock Pubie Pamela.

BLACK HOLE

Black Hole to dynamiczne bluesowe trio z Phoenix w Arizonie. Zagrali ponad 3000 koncertów w 35 krajach na pięciu kontynentach.

Stałymi członkami są perkusista Levi Velasquez i basista Joe Edwards. W składzie na rok 2022 znalazł się gitarzysta/wokalista Connor Kelly z zespołu rockowego Phoenix. The Black Hole powstał w 2012 roku jako zespół koncertujący i nagrywający dla międzynarodowej ikony bluesa, Carvina Jonesa. Ich współpraca trwała przez prawie dekadę! Nazwa The Black Hole wzięła się z recenzji zamieszczonej w European Blues Break Magazine, która określiła duet jako „sekcję rytmiczną tak gęstą i zwartą, że tworzą dźwiękową czarną dziurę, z której światło nie może się wydostać”. Członkowie The Black Hole indywidualnie i zbiorowo współpracowali z artystami z kilku gatunków z całego świata.