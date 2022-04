Zarobki w WOT 2022. Podwyżki dla terytorialsów! Ile pieniędzy dostaną żołnierze? Sprawdź, jak wstąpić do WOT i zostać terytorialsem

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych RP. Obecnie formacja liczy ponad 32 tys. żołnierzy. Ich motto to "zawsze gotowi, zawsze blisko". Terytorialsi skupiają się na wspieraniu lokalnej społeczności. Za swoją służbę otrzymują wynagrodzenie.

Zarobki w WOT wzrosły w 2022 roku

WOT a urlop w pracy

Terytorialsi to często osoby, które na co dzień wykonują inne zawody. Co jeśli zostaną wezwani do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa? Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wypłacania im wynagrodzenia za dni, w których pełnili służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. - Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego - wyjaśnia płk Marek Pietrzak. Dodajmy, że pracodawca, który będzie musiał zatrudnić w to miejsce inną osobę lub powierzyć stanowisko innemu pracownikowi, może ubiegać się o zwrot wydatków, czyli rekompensatę.