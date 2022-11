Zasiłek opiekuńczy. Masz dziecko? Tyle możesz dostać! Jak złożyć wniosek i jakie są kryteria? Sprawdź!

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy nastąpi wypłata świadczenia rodzinnego?

Rodziny, które wyrażają zainteresowanie uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są zobowiązane do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Wnioski o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.