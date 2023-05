Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi?

Wygaśnięcie prawa do zasiłku pogrzebowego

Jeśli jednak zasiłek pogrzebowy będzie dotyczył osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu rolniczemu oraz mających tylko emerytury lub renty rolnicze, świadczenie będzie przyznawać i wypłacać KRUS. Również dotyczy to członków rodziny rolników.

Zmiana od 1 czerwca - składanie wniosku

Wspomniana zmiana wchodzi w życie od 1 czerwca. Wtedy też wnioski o zasiłek pogrzebowy po zmarłych świadczeniobiorcach trzeba składać do ZUS na druku Z-12. Dokument ten jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie można go pobrać i wydrukować. Z kolei złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest możliwe osobiście, listownie przy użyciu poczty oraz za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2023?

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tysiące złotych i od lat nie podlega zmianie. Ten zasiłek z założenia jest wypłacany przez KRUS lub ZUS, zależnie od tego, gdzie świadczenia były pobierane przez zmarłą osobę. Docelowo w każdej sytuacji za rolników odpowiadał KRUS. To jednak zmienia się od czerwca 2023 roku - oczywiście, tylko w przypadku świadczeniobiorców ze środkami w zbiegu.

Po śmierci osoby, której przysługuje zasiłek pogrzebowy, może dojść do wygaśnięcia prawa o składanie o niego wniosku. Dzieje się to 12 miesięcy od tego dnia - tyle też czasu mają osoby uprawnione do złożenia odpowiedniego wniosku!