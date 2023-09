Zastanów się dwukrotnie, zanim wyrzucisz tego typu przedmioty do śmieci, ponieważ możesz ponieść karę nawet w wysokości 5 000 złotych

Istnieje wiele powodów, dla których segregowanie śmieci jest konieczne. Z jednej strony jest na nas nałożony taki obowiązek, a unikanie go grozi mandatem. Brak segregacji śmieci lub nieprawidłowe jej przeprowadzanie może być niezwykle kosztowne. Z drugiej jednak strony segregowanie śmieci jest elementem kultury osobistej oraz elementarnej odpowiedzialności za środowisko i otoczenie. Jest to o tyle istotne, że niektóre odpady mogą być dla tego środowiska szczególnie groźne.

Segregacja śmieci w Polsce - elektronika

Co nam grozi, jeśli dotyczy nas nieprawidłowa segregacja śmieci. Mandaty mogą wynosić nawet pięć tysięcy złotych! Kara tego typu jest związana w szczególności z nieprawidłowym segregowaniem (tym bardziej z brakiem segregacji) elektroniki oraz sprzętu elektrycznego. Wbrew pozorom w gospodarstwach domowych jest bardzo dużo urządzeń i przedmiotów zaliczanych do takiej grupy. Część z nich wykorzystujemy, ale co jakiś czas trzeba niektóre z nich utylizować, wymieniać na nowe.

Czym są elektrośmieci?

Utylizacja śmieci - prawidłowa segregacja elektrośmieci

Elektrośmieci takich, jak te wymienione wcześniej, absolutnie nie wolno wyrzucać do śmieci! Elektronika podlega konkretnym zasadom utylizacji tak, aby później urządzenia te nie stanowiły zagrożenia dla przyrody oraz posiadacza. Już przed laty badania wskazywały, że co piąty Polak wyrzuca elektrośmieci do zwykłych odpadów. To niszczy, zatruwa środowisko, a także może wiązać się z wysokim mandatem w wysokości nawet pięciu tysięcy złotych!