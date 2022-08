Zastój na rynku mieszkaniowym. Jak sytuacja wygląda w Toruniu?

Mieszkań przybywa, a chętnych brak...

W 15 największych polskich miastach stało na koniec lipca 43,3 tys. niesprzedanych przez deweloperów mieszkań. Tak wynika z przeliczenia danych serwisu rynekpierwotny.pl. To o 1,9 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o 4,3 tys. więcej rok do roku. Już od bardzo dawna aż tyle mieszkań nie czekało na klientów. A za ich utrzymanie trzeba przecież płacić, a to czynsz, a to opłaty za części wspólne, ochronę, wywóz śmieci itd. Mieszkań w ofercie przybywa dużo szybciej niż kupców. Co więcej, zakładając, że budynki wielomieszkaniowe buduje się w Polsce średnio przez dwa lata (szacunki GUS), prawdziwy wysyp gotowych lokali od deweloperów, po nawet 17 tys. miesięcznie, powinien zacząć się od września i potrwać rok. Tak by wynikało z liczby rozpoczynanych lokali między wrześniem 2020 r., a sierpniem 2021 r. Szacuje się, że na koniec czerwca 2022 r. w budowie pozostawało 881,6 tys. mieszkań, tj. o 1,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., pisał ostatnio GUS w raporcie o rynku mieszkaniowym.