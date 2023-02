Zastrzyk dodatkowej gotówki dla emerytów. 13 i 14 emerytura to nie wszystko! Jak seniorzy mogą otrzymać te pieniądze?

Waloryzacja emerytur. Jaka jest najniższa emerytura?

Jak co roku rząd musi przeprowadzić waloryzację rent i emerytur, która odbywa się zawsze w marcu. Podwyżki w przyszłym roku będą rekordowe. Powodem jest wysoka inflacja, która od miesięcy utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie. Według danych GUS z 14 września 2022 wynika, że wzrost cen przyspieszył do 17,2% rok do roku. Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wynosi 1338,44 zł. Koszt waloryzacji emerytur oraz wypłat 13. i 14. emerytury w tym roku to około 43 miliardów złotych. Sama waloryzacja kosztowała budżet 14,7 mld zł.