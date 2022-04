Zatrzymanie wody w organizmie. Jak pozbyć się nadmiaru wody? Czy to niebezpieczne?

Opuchnięcie i uczucie ciężkości, a nawet obrzęki to charakterystyczne objawy związane z zatrzymaniem wody w organizmie. Towarzyszy im również zwiększenie masy ciała. Zwykle kojarzymy te objawy z tyciem, zbyt dużą ilością spożywanego jedzenia, ale nieraz źródłem dyskomfortu jest właśnie zatrzymanie wody w ciele. Tkanki gromadzą ją, co wpływa nie tylko na nasze ciało, ale i na samopoczucie.Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu? SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>

Opuchnięcie i uczucie ciężkości, a nawet obrzęki to charakterystyczne objawy związane z zatrzymaniem wody w organizmie. Towarzyszy im również zwiększenie masy ciała. Zwykle kojarzymy te objawy z tyciem, zbyt dużą ilością spożywanego jedzenia, ale nieraz źródłem dyskomfortu jest właśnie zatrzymanie wody w ciele. Tkanki gromadzą ją, co wpływa nie tylko na nasze ciało, ale i na samopoczucie.

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Znaczenie wody dla organizmu

Woda jest nam niezbędna do przeżycia. W praktyce bowiem stanowi ona aż 60 procent masy całego ciała człowieka. Wszystkie nasze tkanki, w tym mózg, krew i kości są zbudowane właśnie z wody. To dzięki niej nasz organizm: utrzymuje stałą temperaturę ciała;

może przeprowadzać reakcje metaboliczne w prawidłowy sposób;

zachowuje gospodarkę wodno-elektrolitową.

Ile powinniśmy pić wody, aby nasz organizm działał prawidłowo?

Jakie są ogólne wskazania co do tego, ile wody powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi. Zwykle mówi się o co najmniej dwóch litrach wody, choć obecnie wskazuje się na przedział 2-2,5 l. W praktyce jednak każdy indywidualnie powinien dobrać ilość spożywanej wody do wagi swojego ciała, a także do wieku, płci, aktywności fizycznej oraz diety. Z założenia uznaje się, że powinniśmy pić około 30 ml wody na każdy kilogram naszej masy. Podstawą jest przede wszystkim to, aby pić wodę w małych ilościach, choć faktycznie często. Powodem jest to, że organizm może naraz przyjąć jedynie dwie szklanki wody, więc jednorazowe picie większej jej ilości nie przyniesie rezultatu.

Jak poznać, czy pijemy dostatecznie dużo wody?

Wbrew pozorom określenie, czy pijemy wystarczająco dużo wody, nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego też najlepiej obserwować własne ciało. Jednym z najlepszych rozwiązań jest obserwacja ciała i pojawiających się opuchlizn. Te mogą świadczyć o zatrzymaniu wody w organizmie. Warto również obserwować kolor moczu. Jasnożółty jest wtedy, gdy poziom moczu jest w normie. Z kolei jego ciemna barwa, a także suchość i wiotkość skóry mogą świadczyć o niedoborze wody, podstawowego składnika niezbędnego do przeżycia.

Jakie są skutki niedoboru wody?

Zazwyczaj mówi się o problemach związanych z brakiem wody w organizmie. Stan odwodnienia jest niezwykle niebezpieczny dla naszego organizmu, ponieważ odpowiednia ilość wody jest potrzebna nie tylko do prawidłowego przebiegu wielu procesów w naszym ciele, ale w ogóle do samego przeżycia. Niedostateczna ilość wody oznacza nieprzyjemne konsekwencje dla naszego ciała. Już 8-procentowe odwodnienie może oznaczać nawet zgon. A co z mniejszym stopniem utraty wody? Odwodnienie na poziomie 1 procenta może wiązać się z:

obniżeniem nastroju,

spadkiem siły fizycznej,

problemami z koncentracją,

nadmiernym zmęczeniem,

bólami głowy,

zaburzeniami świadomości,

utratą jędrności skóry.

Zatrzymanie wody w organizmie - czym jest to zjawisko?

Swoistym przeciwieństwem odwodnienia jest zjawisko zatrzymania wody w organizmie. Stan ten oznacza m.in. opuchnięcie ciała, zwiększenie uczucia ciężkości, a także pojawienie się tzw. cellulitu wodnego. Zwykle uznaje się, że problemem jest zła dieta i objadanie się, choć w niektórych przypadkach źródła złego samopoczucia należy dopatrywać się właśnie w gromadzeniu się nadmiaru wody w organizmie. Stan ten wiąże się również z apatią, obniżeniem nastroju, a także i ze zwiększoną drażliwością, co zwłaszcza obserwujemy z rana i na wieczór.

Zatrzymanie wody w organizmie - przyczyny

Podstawowym problemem prowadzącym do gromadzenia się wody w organizmie jest siedzący tryb życia, a także nieodpowiednia dieta. Problemem może być jedzenie dużej ilości słonych przekąsek, w tym chipsów i orzeszków. Problematyczne są również dania bogate w sód, a także niedostateczne (choć wydaje się to kuriozalne) picie wody w ciągu dnia. Opuchlizna jest reakcją organizmu na to, że nie otrzymuje on zbyt dużo wody i stara się gromadzić płyny w tkankach. Obrzmienie i zatrzymanie wody może wynikać z nadmiernego spożywania alkoholu.

Dlaczego warto pozbyć się nadmiaru wody?

Warto to zrobić przede wszystkim dlatego, że umożliwi to nam pozbycie się nadmiaru wody. Jednocześnie odciążymy nasze nerki oraz wątrobę. Będziemy się czuć lepiej, nie będziemy tak zmęczeni i drażliwi, a także odczujemy większą swobodę wynikającą z poprawy stanu naszego organizmu. A w jaki sposób najlepiej jest to zrobić?

Ograniczenie węglowodanów a utrata wody

Jednym z rozwiązań, które warto wybrać w przypadku problemów z nadmiarem wody, jest ograniczenie spożycia węglowodanów. Tu jednak należy wyeliminować tylko część z nich, a zwłaszcza te, które są ogólnie szkodliwe dla naszego organizmu. Warto więc unikać białego pieczywa, krakersów, makaronu oraz ciastek.

Pozbycie się nadmiaru wody - postawienie na dietę bogatą w białko?

Przy zwiększeniu spożycia białka w diecie bezpośrednio wpłyniemy na oddawanie moczu. Przede wszystkim proces ten będzie odbywać się szybciej, ponieważ rozpad białek wymaga większej ilości wody. Dzięki temu są usuwane z organizmu.

Sól sprzyja gromadzeniu się wody

Powinniśmy również ograniczyć spożywanie soli, w tym słonych przekąsek. Sól bowiem wpływa na gromadzenie się wody, a zatem i wzdęcia i opuchnięcia.

Kofeina jako środek moczopędny

Kawa pobudza nasze nerki i zachęca do oddawania moczu. Wynika to z faktu, że kofeina jest środkiem moczopędnym. Jednocześnie tego typu działanie najmocniej można dostrzec u osób, które nie piły zbyt dużej ilości kofeiny.

Pozbycie się nadmiaru wody dzięki alkoholowi?

Kac zna praktycznie każdy, kto wypił zbyt dużo alkoholu. Ból głowy wynika z faktu, że nasz organizm się odwodnił wskutek wpływania alkoholu na uwalnianie wazopresyny przez przysadkę mózgową. W wyniku tego podczas oddawania moczu tracimy więcej wody niż zwykle, co jest pomocne w przypadku zatrzymania jej w organizmie.

Ćwiczenia fizyczne to idealny sposób na pozbycie się wody z organizmu

Nie bez powodu mówi się o tym, ze osoby trenujące i sportowcy muszą stale uzupełniać płyny. W wyniku pocenia się tracimy bardzo dużo wody, co pokazuje m.in. ważenie się przed i po treningu. Warto więc pamiętać o tym, że ćwiczenia będą pomocne przy zatrzymaniu wody w organizmie.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!