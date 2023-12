Zbiórki nie tylko łączą toruńską społeczność, ale pokazują też wielkość ludzkich serc

Tworzenie najróżniejszych zbiórek pieniędzy w naszej kulturze zadomowiło się już na dobre. I nie ma w tym nic złego – pomaganie jest ważne, niezależnie od tego w jakim zakresie i w jaki sposób. Sprawdzamy zatem, na co zbierają mieszkańcy Torunia i okolic.

Internetowe zbiórki zrzeszają osoby o wielkich sercach

W mediach społecznościowych niemal każdego dnia pojawiają się nowe zbiórki. Najczęściej do odbiorców docierają te z tragedią w tle. Nierzadko słyszy się o rzadkiej chorobie, na której wyleczenie lub załagodzenie potrzeba wielu tysięcy, a nawet i milinów złotych. Dzięki pomocy ludzi o dobrych i wielkich sercach większość z nich udaje się zakończyć. Wśród zbiórek można znaleźć także inne cele charytatywne, niekoniecznie związane ze zdrowiem, a np. działaniami prospołecznymi. Nie brakuje tego także w Toruniu. Co znajduje się wśród zbiórek prowadzonych przez mieszkańców miasta i jego okolic? Sprawdziliśmy najpopularniejsze serwisy internetowe, m.in. zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, ratujemyzwierzaki.pl.

Zbiórki zorganizowane przez torunian dla torunian

Na działalność patriotyczną w Toruniu – grupa zapaleńców z Torunia, działająca pod nazwą Patriotyczny Toruń, na nowo próbuje wskrzesić w Polakach ducha patriotyzmu. Dotychczas organizowali spotkania w rocznicę odzyskania niepodległości czy śmierci rotmistrza Pileckiego. Fundusze są skromne, a chęć działania wielka, dlatego postanowili założyć zbiórkę w serwisie zrzutka.pl. Zebrane pieniądze przeznaczą m.in. na wszelkiego rodzaju materiały promocyjne (flagi, ulotki, banery), które pomogą dotrzeć z przekazem do odbiorców czy też spotkania z ludźmi z obozu patriotycznego. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/39f3rn

Zbiórka na rower elektryczny – prowadzący stronę na Facebooku Torun4U, Miłosz Zieliński, organizuje zbiórkę na własnoręcznie wykonany rower elektryczny, który pozwoli mu na docieranie do miejsc wartych uwagi w Toruniu i w okolicach, co przekłada się na promocję miasta wśród odbiorców jego strony internetowej. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/6md9ud. Zakup wózka z napędem elektrycznym – Pan Paweł cierpi na dystrofię dwuobręczową. Jego choroba postępuje z roku na rok. Niedawno urodził mu się wymarzony syn. Największym marzeniem pana Pawła jest polepszenie swojej codzienności dzięki wózkowi z napędem elektrycznym, by móc zaopiekować się synkiem, zabrać go na spacer i nie odmawiać sobie w przyszłości zabawy z nim. Wózek manualny niestety to utrudnia, dlatego uruchomiono zbiórkę. Link: https://www.siepomaga.pl/pawel-kaluza.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – Pani Ewelina mierzy się z urazem kolana oraz epilepsją. Trudno jest jej normalnie funkcjonować przez stale odzywający się uraz sprzed lat. Ważne są w tym wypadku ćwiczenia oraz rehabilitacja, którą chciałaby wykonywać samodzielnie w domu, by dojść do lepszej sprawności. Specjalistyczny sprzęt znacznie przekracza jej budżet, dlatego uruchomiono zbiórkę. Link: https://www.siepomaga.pl/ewelina-rybinska.

Żywność specjalistycznego przeznaczenia – Czteroletni Idzio zmaga się z fenyloketonurią, czyli chorobą metaboliczną o podłożu genetycznym. Choroba niesie za sobą nieodwracalne skutki, takie jak niepełnosprawność umysłowa, padaczka, zaburzenia mowy i chodu. Jedynie restrykcyjna dieta, oparta na przyjmowaniu preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego i niskobiałkowej żywności może uratować malca. Takie leczenie niestety jest bardzo kosztowne, dlatego uruchomiono zbiórkę. Link: https://www.siepomaga.pl/idzi-bubiak. Trzy turnusy rehabilitacyjne – Mikołaj to sześciolatek, który zmaga się z wadą serca: ubytkiem przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, zamartwicą urodzeniową. Po przeprowadzonej operacji doszło do udaru, z którego konsekwencjami rodzice i mały Mikołaj zmagają się do dzisiaj. Dzięki rehabilitacji Mikołaj walczy o samodzielne funkcjonowanie. Potrzeba jednak do tego środków, dlatego uruchomiono zbiórkę na turnusy rehabilitacyjne i dalszą rehabilitację. Link: https://www.siepomaga.pl/mikolaj-skowronski.

Zbiórki Fundacji „Cztery Łapy” – Fundacja skupia się na leczeniu głównie bezdomnych zwierząt. Cały czas walczą o lepszy los, a także szukają dla bezdomniaków jak najlepszych domów. Poprawiają dobrostan czworonożnych przyjaciół i przeprowadzają interwencje. Aby móc dalej działać na rzecz zwierząt przez cały czas prowadzą internetowe zbiórki. Link: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/fundacjaczterylapytorun.

Zbiórki Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt – od 2008 roku Towarzystwo działa na rzecz tych, którzy często sami nie mogą zawalczyć o siebie. Współpracują z wieloma organizacjami prozwierzęcymi, by los każdego zwierzęcia mógł ulec poprawie. Ochrona praw zwierząt nie może jednak odbywać się bez wsparcia finansowego, dlatego postanowiono uruchomić zbiórkę, dzięki której dbanie o los zwierząt będzie wciąż możliwe. Link: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ttopz. Zbiórki Fundacji Toruńska Kocia Straż – od marca br. w Toruniu zaczęła działać Toruńska Kocia Straż. Ich pomocowe działania nie skupiają się wyłącznie na kotach. Ratują także inne zwierzęta, które potrzebują wsparcia. Obszar działań przekracza Toruń. Potrzeba więc większych nakładów pieniężnych, by fundacja wciąż mogła pomagać i być tam, gdzie cierpi zwierzę. Link: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/torunskakociastraz.

Nie są to jedyne zbiórki prowadzone w wyżej wymienionych serwisach. Każdego dnia pojawiają się nowe, które również potrzebują pieniężnego wsparcia. Aby znaleźć wszystkie zbiórki, należy wejść na wybraną przez siebie stronę, skorzystać z tzw. lupki, wpisać frazę „Toruń” i kliknąć zbiórkę, którą chce się wesprzeć. Warto jednak zaznaczyć, że po wpisaniu frazy, pojawiają się także zbiórki prowadzone w innych miastach np. na przyjazd do Grodu Kopernika. Przedstawiamy poniżej dwie z nich:

Zbiórka na rower charytatywnej akcji Pomaganie za jechanie – to ogólnopolska zbiórka charytatywna, która działa już od sześciu edycji. Każdego roku pasjonaci jazdy na rowerze oraz pomagania wybierają się do różnych polskich miejscowości, aby wesprzeć potrzebujących. Na tegorocznej trasie pojawił się także Toruń. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na nowy rower, by szerzenie pomocy było prostsze. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/97gsbk.



Czy pomożesz nam troszeczkę DPS wziąć na wycieczkę? – Dom Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje zbiórkę, której głównym celem jest zabranie mieszkańców na wycieczkę. Na mapie znalazł się także Toruń. Najwięcej pieniędzy pochłania wynajęcie specjalnego autokaru dopasowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. I choć wycieczki przewidziane były do października br., zbiórka wciąż jest otwarta. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na dalsze funkcjonowanie DPS oraz kolejne wycieczki. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/4uk8mu.

Każdy z organizatorów wierzy, że dobro wraca. Dzięki nawet najmniejszej kwocie wpłaty przyczynia się do rozwoju danej jednostki i zbliża ją do wyznaczonego celu. Za zbiórkami nierzadko kryją się wielkie dramaty. Niemniej każda ze zbiórek jest przykładem tego, że ludzie wciąż nie są obojętni na los innych.

