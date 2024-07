Zdenerwowany przemytnik rzucił mięsem. Na szczęście Tążyna to nie Amazonka

W połowie czerwca 1904 roku z Torunia odjechał pierwszy w tym sezonie specjalny pociąg do Ciechocinka. Do portu dotarł wreszcie również parowiec z metalowymi elementami budowanych właśnie podgórskich wodociągów. Statek spędził dwa tygodnie na mieliźnie pod Chełmnem.

Przemytnik, proszę Państwa, ma bardzo stresującą robotę. Gdy z całą kontrabandą wpadnie w objęcia pogranicznika, może - jak to się mówi - rzucić mięsem. No i później ma z tego powodu problemy. A w każdym razie miał je 120 lat temu pewien robotnik, który 120 lat temu dorabiał sobie przechodząc w okolicach Torunia przez zieloną granicę. "Robotnik D. z Stanisławia usiłował przenieść przez granicę 40 funtów mięsa, został jednak przez stróża granicznego pochwycony i wrzucił owe mięso do rzeki Tomczyny, które stróż zniewolony był wyłowić - informowała "Gazeta Toruńska" na początku drugiej dekady czerwca 1904 roku. - Obraził on przytem ciężko owego urzędnika. Za to skazał go sąd na trzy tygodnie więzienia".

Dobrze, że graniczna rzeka Tążyna (w gazecie napisano Tomczyna) płynie przez Kujawy. Gdyby do podobnej sytuacji doszło nad Amazonką, to w wodzie, do której przemytnik wrzucił 20 kilogramów mięsa, nieźle by się zakotłowało. A korpus próbującego wyłowić corpus delicti pogranicznika z pewnością byłby deserem dla piranii.

Dlaczego trzeba było przerwać budowę podgórskiej gazowni?

Zdenerwował się przemytnik, a co mieli powiedzieć mieszkańcy Podgórza, oraz budowniczowie tamtejszej gazowni i wodociągów?

"Prace około budowy gazowni i wodociągu trzeba było znowu przerwać, ponieważ parowiec wiozący konstrukcye żelazne do tych budowli ugrzązł w pobliżu Chełmna na mieliźnie i musiał tam niedobrowolnie 14 dni spędzić - czytamy w tym samym wydaniu "Gazety". - Wczoraj nareszcie przybył do Torunia i został tam natychmiast wyładowany. Kładzenie rur do wodociągu rozpocznie się zatem jeszcze w tym tygodniu". Sto dwadzieścia lat temu zdenerwował się przemytnik, napięte nerwy mieli pracownicy firmy Karola Frankego z Bremy budujący kosztem 113 tysięcy marek podgórskie wodociągi. A co mieli powiedzieć armatorzy, korzystający z ich usług kupcy oraz flisacy i załogi statków?

"Żegluga na Wiśle, skutkiem niskiego stanu wody zupełnie prawie ustała - pisała tydzień później "Gazeta". - Pod Toruniem znajduje się wielka ilość szkut, które dalej płynąć nie mogą. Ten sam los podzielają tratwy. Jeżeli stan wody wkrótce się nie podniesie, spław drzewa będzie w tym roku bardzo mały".

Ile drewna spławili flisacy na przełomie maja i czerwca 1904 roku?

Rzeczywiście, pod tym względem w Wiśle bieda była zmieszana z mizerią. W pierwszym tygodniu czerwca 1904 roku skrupulatni pracownicy wiślanej komory celnej w Silnie odprawili 87 tratew składających się w sumie z 60.727 sztuk drewna, zaś tydzień wcześniej (toruńska prasa podawała raporty co siedem dni), granicę przepłynęły co prawda 64 tratwy, jednak drewnianych bali i kłód było 112.642.

Zdenerwował się przemytnik, nerwy ponosiły budowniczych z Podgórza, ludziom Wisły nerwy trzeszczały jak wpadające na mielizny szkuty, a co miał powiedzieć Georg Dietrich, właściciel dużej firmy z pokoleniowymi tradycjami handlującej artykułami żelaznymi, oraz m.in. kamienicy przy ul. Szerokiej 35, na parterze której znajdował się firmowy sklep? W 1902 roku włamał się tam pewien jegomość, rozpruł kasę pancerną, a że nich w niej nie znalazł, zabrał kilkanaście noży, rewolwerów i zniknął. Policja aresztowała go dopiero kilka dni później, gdy w jednym z lokali na Nowym Mieście próbował upłynnić skradzioną broń. Dwa lata później znów ktoś złożył w sklepie wizytę po godzinach. Zabrał co chciał i sobie poszedł. Niebawem jednak wrócił i to go zgubiło.

"Dzisiejszej nocy krótko po godz. 12-ej stróż nocny zauważył przed składem żelaza p. Dietricha przy ul. Szerokiej jakiegoś człowieka, który nagle, widząc zbliżającego się policyanta, znikł w otworze wykopanym pod oknem wystawowem - donosiła "Gazeta Toruńska" w połowie czerwca A. D. 1904. - Wydobyto go stamtąd i odstawiono na policyę, gdzie jednakże wypytywany coby tam pod oknem wystaowem robił, nie odpowiadał. Na straży przed owym otworem pozostał tymczasem stróż nocny. Gdy zaś wrócił policyant zbudzono mieszkańców domu, aby skład p. Dietricha przeszukać. W jakimś kąciku skulonego znaleziono drugiego złoczyńcę, który miał dokonać kradzieży, gdy aresztowany towarzysz stał na straży. Odprowadzono i tego pana brata pod klucz. Wzięty na spytki przyznał się wreszcie, że jest tym samym, który przed niedawnym czasem zakradł się do składów tegoż p. Dietricha oraz p. Mroczkowskiego. Tak więc nareszcie przyłapano ptaszków, którzy od niejakiegoś czasu niepokoili tutejszych właścicieli składów".

Kto okradał toruńskie sklepy?

Głównym ptaszkiem okazał się niejaki Tomasz Janosiński z Warszawy, który raptem dwa miesiące wcześniej opuścił mury więzienia w Krakowie. Jak widać, był to świata obywatel - grasował w trzech cesarstwach, albo raczej podzielonej rozbiorami Polsce.

Zdenerwował się przemytnik, flisacy... Nie, już dość! Jak mawia Karol Modzelewski - minuta ze zwierzakami dla wyrównania ciśnienia.

"Para sikorek usłała sobie tu gniazdko na żelaznym słupie latarni znajdującej się na Kępie Bazarowej - czytamy w "Gazecie" z 14 czerwca 1904 roku. - Z latarnika, przychodzącego co dnia zapalać bądź czyścić latarnię, nic sobie ptaszki te nie robią. Widocznie wierzą w jego dobre serce, które mu nie pozwala czynić krzywdy maluczkim". Takie wiadomości również wtedy w gazetach się pojawiały i to nawet często, bo nasi przodkowie darzyli ptaki wielką estymą. Już samo zniszczenie gniazda było uważane za zbrodnię. Co więcej, nie była to jakaś szczególna cecha ludzi mieszkających nad Wisłą. Swego czasu z gazetowego archiwum wyłowiliśmy i się z Państwem podzieliliśmy informacją, że dwaj ministrowie z Berlina wydali wspólnie rozporządzenie, na mocy którego właściciele domów mieli zadbać, aby w sąsiedztwie budynków było nieco gliny, bądź innego materiału, z jakiego jaskółki mogłyby budować gniazda. Być może dlatego w gazetach z tamtych czasów tak niewiele jest narzekań na uprzykrzające ludziom życie komary i inne gryzące robactwo latające.

Z czego cieszyli się mieszkańcy Złotorii?

Latarnik z Kępy Bazarowej cieszył się ze skrzydlatego towarzystwa, zaś mieszkańcy Złotorii cieszyli się z nowej drogi.

"Spełnia się nareszcie dawne życzenie tutejszych mieszkańców. Ulicę prowadzącą przez wieś wykładają kamieniami - informowała 120 lat temu "Gazeta Toruńska". - Prace wykonuje p. Grosser z Torunia. Koszta wynoszą 9.000 marek, z których powiat toruński zapłaci 6.000, a resztę gmina nasza". Swoją drogą na stan brukowanych ulic również nikt wtedy nie narzekał. Przejrzeliśmy już kilkanaście roczników "Gazety Toruńskiej" i trafiliśmy na tylko jedną reklamację, która zresztą nie dotyczyła lichego wykonania, ale tego, że poziom drogi był zbyt wysoki i spływająca z ulicy woda zalewała posesję.

Tu może warto przypomnieć, że Julius Grosser był właścicielem jednego z największych przedsiębiorstw budowy dróg w regionie. Posiadał również kilka działek na Bydgoskim Przedmieściu. Jedną z nich Grosser sprzedał budowniczemu Friedrichowi Kleintje (który w czerwcu 1904 roku zajmował się m.in. budową wieży ciśnień podgórskich wodociągów), ten zaś wzniósł tam dla siebie piękną willę, która wciąż jeszcze stoi przy ul. Mickiewicza 20.

Kto zaprojektował willę Grossera?

Grosser zaś w 1901 roku zbudował dla siebie willę przy obecnej ul. Krasińskiego. Dom zaprojektowali berlińscy mistrzowie secesji z biura Erdmann & Spindler ci sami, którzy zaprojektowali również kamienicę przy Bydgoskiej 50-52. Willi Grossera już przy ul. Krasińskiego 15a nie ma. Zabytek kilka razy się nieskutecznie palił. Władze Torunia nie były zainteresowane jego ratowaniem, na szczęście znalazł się pasjonat, który wraz z brukiem przeniósł ją pod Golub.

O której godzinie wyjeżdżały z Torunia specjalne pociągi do Ciechocinka?

W nocy z 19 na 20 czerwca 1904 roku na podtoruńskim poligonie miała strzelać artyleria. Zamiast jednak narażać nerwy, poszukajmy czegoś na ich ukojenie. Może krótki wypad do wód? Zagraniczny, choć w gruncie rzeczy podmiejski.

"Pierwszy w tym roku pociąg do Ciechocinka wyjechał w niedzielę z Dworca Głównego o godz. 10 minut 45 - poinformowała 15 czerwca z trzydniowym opóźnieniem "Gazeta". - Pociągi te wracają o godz. 7 minut 38 wieczorem, w sierpniu o godz. 7 minut 19. Pociągi nadzwyczajne kursują do 14 sierpnia".

