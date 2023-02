Zderzenie dwóch samochodów osobowych w Osieku. Jedno z aut dachowało. To kolejny wypadek w tym miejscu! Małgorzata Stempinska

To kolejny wypadek w tym samym miejscu w ostatnim czasie KM PSP w Toruniu Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do zdarzenia doszło we wtorek, przed godz. 9, w Osieku nad Wisłą. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W ostatnim czasie to już drugi wypadek w tym miejscu.