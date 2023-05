Zderzenie w Grębocinie pod Toruniem. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala

Poranny wypadek w Grębocinie

Do wypadku doszło kilka minut przed godziną 6 rano w miejscowości Grębocin, w gminie Lubicz w powiecie toruńskim. Zderzyły się dwa samochody osobowe, Seat i Renault. Liczący 53 lata kierujący Renault, jak informuje policja, miał nie ustąpić pierwszeństwa przed Seatem, za którego kierownicą siedział 75-letni mężczyzna.

Ze wstępnych informacji, jakie dotarły z miejsca zdarzenia, wynika, ze jedna osoba została ranna . Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował poszkodowanego uczestnika wypadku do szpitala. Przyczyną wypadku miało być nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu .

Dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku, bada policja.

To kolejne dramatyczne zdarzenie w powiecie toruńskim w niedzielny poranek. Przed godziną piątą strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w mieszkaniu przy ulicy Mostowej w centrum toruńskiego Starego Miasta. Lokatorka mieszkania znajdującego się na drugim piętrze, również musiała zostać zabrana do szpitala. 25-letnia kobieta doznała poparzeń rąk.