Zdrapka Wielkopostna, czyli dokąd prowadzi toruńskie Drzewo Życia?

Zdrapka Wielkopostna, bo o nią tu chodzi, ma zasięg międzynarodowy - dociera nawet do krajów dalekiego wschodu. W tym roku jej motywem graficznym jest Drzewo Życia. Słynny średniowieczny krucyfiks pierwotnie znajdował się w toruńskim kościele dominikanów, później, gdy Prusacy zburzyli świątynię, trafił do kościoła św. Jakuba i tam można go podziwiać do dziś. Przypomnijmy, że kopia tego niezwykłego zabytku była główną częścią ołtarza papieskiego, dziś znajduje się w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Koniuchach.