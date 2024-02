Zespół Cochise zagrał w Hard Rock Pubie Pamela. Oto fotorelacja z koncertu

Wojciech Napora, gitarzysta Cochise, tak zrelacjonował koncert w Hard Rock Pubie Pamela:

- W Toruniu nie graliśmy ładnych parę lat. W Hard Rock Pubie Pamela do poniedziałku - nigdy. Nie wiedzieliśmy więc, czego możemy się spodziewać. Zwłaszcza, że koncert był w poniedziałek - bardzo nietypowo. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że to bardzo klimatyczny klub, ze wspaniałą muzyczną historią, uwiecznioną na dziesiątkach zdjęć na ścianach. Potem dowiedzieliśmy się, że koncert jest wyprzedany i będziemy mieli zaszczyt zagrać dla pełnej sali, jak się potem okazało, wypełnionej Ludźmi spragnionymi grania na żywo. Uśmiech nie schodził nam z twarzy. To był piękny wieczór. Na długo pozostanie w naszej pamięci. Koncert, który dał nam kopa! Dziękujemy Darkowi za zaproszenie i profesjonalne podejście i przede wszystkim PUBLICZNOŚCI, że Wam się chciało. HOWGH!