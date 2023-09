Złapany na fotoradar zagranicą? Teraz możesz sprawdzić, ile naprawdę dostaniesz punktów karnych

Mandat po powrocie z zagranicznych wakacji

- W tym roku byłem na wakacjach we Włoszech - mówi Piotr Kozłowski. Przejechałem kilka krajów. Kilka dni po powrocie w skrzynce na listy znalazłem korespondencję od niemieckiej policji. Okazało się, że w Brandenburgii przekroczyłem prędkość o 15 kilometrów. Mandat wyniósł 40 euro. Mam nadzieję, że to jedyne wykroczenie, które popełniłem. Jeśli dostanę mandaty z innych krajów, wtedy urlop okaże się naprawdę drogi. I co z punktami karnymi?

Czy można uniknąć płacenia mandatu z zagranicy?

Stara zasada mówi, że wszystkie zobowiązania należy płacić. Dotyczy to także zagranicznych mandatów. Jeżeli nie odpowiemy na otrzymane wezwanie do zapłaty musimy liczyć się z tym, że sprawa może trafić do krajowego sądu. To nieodzownie wiąże się z opłatami sądowymi, których nie sposób uniknąć. Po ewentualnej przegranej sprawie należy liczyć się również z dodatkowymi kosztami. A jak wygląda sprawa z przedawnieniem? Ponieważ mandat został przyznany za nieprzestrzegania prawa na terenie obcego państwa, stosuje się tamtejsze przepisy dotyczące przedawnienia. Jest to o tyle istotne, że w ramach Unii Europejskiej każdy z krajów ma w tym zakresie odrębne przepisy. Nie można zatem uznać, że czas przedawnienia przewidziany polskim prawem obowiązuje kierowców, którzy otrzymali mandat za granicą.