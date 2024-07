Żłobki miejskie w Toruniu. Ile jest miejsc dla dzieci? Jaki jest miesięczny koszt?

Ile jest miejsc w toruńskich żłobkach miejskich?

Gmina Miasta Toruń zapewnia dla dzieci łącznie 2005 miejsc żłobkowych, w tym 502 miejsca w żłobkach miejskich. Zainteresowanie, by zapisać dziecko do żłobka miejskiego, jest ogromne, o czym świadczy to, że 100% dostępnych miejsc jest zajętych. Najwięcej dostępnych miejsc jest w Żłobku Miejskim nr 4 – łącznie 145 miejsc. W Żłobku Miejskim nr 1 oraz nr 2 jest 119 miejsc, a w tym pod numerem 3 są 122 miejsca.