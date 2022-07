Złodzieje czyhają na twoje mieszkanie? Uważaj na te znaki! Po tym poznasz, że jesteś na celowniku bandytów

Mieszkanie oraz dom mogą paść łupem złodzieja. Zwłaszcza wtedy, gdy ten dokładnie zaplanuje swój włam. Jak zabezpieczyć dom przed urlopem? Jaki wybrać alarm? Czy mamy dostatecznie mocne drzwi? Te pytania zadajemy sobie dość często. O czym powinniśmy pamiętać, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo? Jak komunikują się bandyci?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Włamania w Polsce

Liczba włamań do domów w Polsce stale rośnie. Tu złodzieje wykazują się wyjątkową wręcz pomysłowością i stawiają na metody, które zagwarantują im upewnienie się, czy lokatorzy są w domu. Co więcej, wielu z nich działa w grupach, które mają własne kody komunikacyjne.

Różnorodność metod!

Złodzieje stosują różnorodne metody włamu. Czasem są one dość oczywiste i można im zapobiec dzięki pamiętaniu o zamykaniu drzwi. Czasem jednak musimy wykazać się większą czujnością!

Podstawowa metoda włamu

Jednym z najprostszych działań złodziei jest naciskanie klamek w bloku tak, aby sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie zostawił otwartego mieszkania. Często zdarza się, że wrócimy do domu i zapomnimy zamknąć za sobą drzwi. To sprzyja temu, aby ostrożny złodziej skradł nasze rzeczy — zwłaszcza te, które zostawimy przy samym wejściu do mieszkania. W ten sposób łupem często stają się kluczyki i portfel.

Zaplanowane skoki - czym się wyróżniają?

W dobie rozwiniętych mediów społecznościowych złodzieje coraz częściej rezygnują z typowego obserwowania domostwa. Zamiast tego sprawdzają informacje udostępniane na publicznych kontach na Instagramie czy Facebooku. Jeśli wiedzą, że wyjechaliśmy na wakacje, mogą z większym prawdopodobieństwem zdecydować się na skok. Wciąż jednak są tradycyjne metody obserwacyjne (zwłaszcza gdy nie znają naszych personaliów).

Symbole na drzwiach i obok nich

Wśród popularnych metod wymienia się przede wszystkim stawianie różnego rodzaju znaków graficznych zarówno na samych drzwiach, jak i obok nich. Nieznane osoby zazwyczaj zostawiają znaki narysowane pisakami bądź kredą. Jeśli te nie znikną, oznaczać to będzie, że nikogo nie ma w domu, ponieważ nikt nie zmył śladów.

Co z wycieraczką?

Podobną metodą stosowaną przez złodziei jest korzystanie z monet o niskich, groszowych nominałach. Te są zostawiane na wycieraczkach. Jeśli nikt ich nie podniesie, z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że mieszkanie jest puste.

Proszek na progu

Podobnie jak w przypadku monet, włamywacze na progu mieszkania rozsypują różnego rodzaju proszki. Jeśli nie są zmiatane, oznacza to, że być może nie ma komu tego zrobić. To zaś rozzuchwala włamywaczy.

Metoda na śpiocha - czym jest?

Nawet nasza obecność, a przynajmniej pozorna obecność, może nie uchronić nas przed złodziejami. Bardzo często wchodzą oni szybko do mieszkania, kiedy śpimy lub na chwilę wyjdziemy z domu. Wspomnianą sytuacją jest np. wychodzenie z psem na spacery o stałych godzinach.

Po co taśma na zamku?

W przypadku drzwi bardzo często potencjalni włamywacze decydują się na zaklejanie dziurki od klucza taśmą. Jeśli ta nie zostanie zerwana, mają oni pewność, że w tym czasie nikt nie wszedł do mieszkania. Czasem zamiast taśmy stosują oni np. plastelinę, którą wpychają do dziurki.

Złodzieje czerpią z braku relacji sąsiedzkich

Obecnie coraz częściej zaniedbujemy relacje z sąsiadami, co znacząco wpływa na działania złodziei. Dla nich jest to idealna sytuacja, ponieważ rzadziej sąsiedzi pilnują, czy nikt nie kręci się koło naszego mieszkania. Warto zadbać o to, aby dobrze żyć z sąsiadami. Najlepiej, jeśli podczas naszej nieobecności będą usuwać ulotki spod drzwi, ponieważ ich obecność stanowiłaby dla włamywaczy sygnał, że w danym mieszkaniu może nikogo nie być.

Obserwatorzy

Warto zwracać pilną uwagę na to, czy ktoś nieznajomy nie kręci się w pobliżu. Typowa obserwacja konkretnych lokali trwa zwykle od 3 do 4 dni. Pozwala to przestępcom na rozeznanie się w terenie, a następnie podjęcie decyzji o dokonaniu włamu. Dobrym pomysłem jest zadzwonienie na policję, aby ta wylegitymowała osobę podejrzaną.