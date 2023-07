Zmarł Alojzy Kowalski, wybitny pedagog, wizjoner i torunianin 100-lecia

- To była ruina - opowiadał w czerwcu naszemu dziennikarzowi pan Alojzy. - Zastałem tam odpadające tynki i kafelki, zawijające się wykładziny i francuzy, które były dosłownie wszędzie, nawet w dzbankach do kawy. Wyremontowanie tej szkoły przyniosło mi wielką satysfakcję, ale największą miałem z tego, że skonstruowałem ławki według mojego projektu dla dzieci z klas 1-3. Stwierdziłem, że sprzątaczki mają kłopot, bo wcześniejsze ławki miały cztery nogi, a jak dodawało się do tego dwa krzesła, to wychodziło 12. Zaprojektowane przeze mnie ławki były połączone z krzesłami, a liczba nóg zmalała do czterech. Do tego były regulowane, dostosowywane do wzrostu dzieci. Śmialiśmy się, że rosną razem z nimi. Dodatkowo wymyśliłem przesuwane tablice - można było ustawić taką w linie, kratkę, pięciolinię lub pustą. Kiedyś przyjechał do Torunia mój kolega ze studiów, też nauczyciel, i jak zobaczył szkołę, to zrobił wielkie oczy.