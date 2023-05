Zmarzlik kontra Sajfudtinow. Starcie gigantów PGE Ekstraligi na Motoarenie

Rosjanin z polskim paszportem podkreśla, że to wielki głód jazdy pozwolił mu szybko zapomnieć o roku przerwy. - Czy jestem zaskoczony? Nie, byłem przygotowany na taką dyspozycją. Cały team pracował bardzo mocno, mam świetnie przygotowane silniki, optymalne do mojego styli jazdy. Wiem jednak, ze trzeba być czujnym, nie można przespać ani chwili i cały czas kontynuować pracę - podkreśla Sajfutdinow.

O ile forma polskiego mistrza świata niespodzianką nie jest, to tak fantastyczny powrót Sajfutdinowa na ekstraligowe tory jest pewnym zaskoczeniem. To raczej po Artiomie Łagucie kibice spodziewali się takiej jazdy.

Holender, ale szybki! To jest tajemnica fenomenalnej formy Emila Sajfutdinowa?

Tajemnica sukcesu? Unikanie presji i życie dniem dzisiejszym. - Staram się przyjechać na stadion i nastawić na dzień meczowy, jeśli jadę na trening, to koncentruję się wyłącznie na treningu. Nie myślę o torze, on jest taki sam dla wszystkich. Staram się jedynie właściwie odczytać warunki i dopasować do nich motocykle - dodaje żużlowiec.