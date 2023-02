Zmiana w przyjmowaniu do szpitali i lekarza? To planuje ministerstwo Zdrowia! Na czym polegają zmiany w szpitalach?

Nowe zasady rejestracji do lekarza 2023?

W wykazie prac legislacyjnych możemy znaleźć szczegóły projektu, który Rada Ministrów aktywnie stara się zrealizować. W jego ramach zmieniono by ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej tak, aby świadczenia ze środków publicznych (czyli na NFZ). W ramach nowych zasad miałoby się zmienić to, jak obecnie wygląda czekanie na przyjęcie do lekarza lub do przychodni. W zamyśle projekt ma skrócić niezwykle długie kolejki. A na czym dokładnie polegałyby zmiany?

Jak (nie)działa obecny system kolejkowy?

Aktualnie funkcjonuje specyficzny system tzw. kolejkowy, który w rzeczywistości przeszkadza pacjentom w odpowiednim korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Jak zaznaczają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, takie świadczenia bardzo często w ogóle nie gwarantują skorzystania z najwcześniejszego dostępnego terminu. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że są wolne miejsca u konkretnego specjalisty w danym mieście, ale jest on w innej przychodni niż tak, do której zapisał się pacjent. To sprawia, że choć można by skorzystać ze wcześniejszej usługi medycznej, realnie musimy czekać dłużej. To planuje naprawić MZ.