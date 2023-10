Zmiany w prawie spadkowym! Wchodzą w życie już w listopadzie

Co ogranicza nowe prawo spadkowe?

Nadchodzą ważne zmiany

Już wkrótce obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące dziedziczenia po osobie zmarłej. Zmienią się procedury popogrzebowe - w zamyśle nowa forma ustawy ma uprościć procedury i skrócić postępowanie spadkowe do minimum. W myśl ustawy ma to dać spadkobiercom gwarancję bezpieczeństwa. Nowe przepisy wchodzą w życie już 4 listopada.

Formalności po śmierci bliskiego

Obecne formalności związane z pochówkiem zmarłej bliskiej osoby są przytłaczające - w szczególności w obliczu śmierci bliskiego. Zdaniem wielu Polaków przepisy obowiązujące dotąd pozostawiają wiele do życzenia, a ich załatwianie jest niezwykle uciążliwe. To jednak ma się zmienić już niedługo.

Co ogranicza nowe prawo spadkowe?

Nowelizacja, która obowiązuje od 4 listopada, ogranicza prawo do dziedziczenia dalszych krewnych zmarłego. W zamyśle ustawodawcy było zawężenie grona spadkobierców do:

Najważniejsza zmiana dotycząca dziedziczenia po zmarłym

Kluczową zmianą jest ułatwienie kwestii spadkowych małoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych. Od 4 listopada 2023 roku opiekunowie prawni oraz rodzice bez większych problemów będą mogli odrzucić spadek. Co więcej, nie będą musieli występować o to po pomoc do sądu.