Zmieni się prawo o płacy minimalnej? Różna wypłata, w zależności od regionu Polski już w 2024 roku!

Nowe perspektywy w zakresie płacy minimalnej

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Jednak już w 2024 roku możemy spodziewać się zmiany. Ekspertów przewidują, że wzrost wynagrodzenia minimalnego może sięgnąć nawet 20%, a to za sprawą tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, uwzględniającego poziom inflacji w kraju. Od 1 stycznia 2024 r. minimalna pensja wzrośnie do 4242 zł brutto, a od 1 lipca - do 4300 zł brutto. To oznacza, że od stycznia 2024 roku pracownicy otrzymają na rękę 3191,98 zł, a od lipca 2024 roku - 3231,53 zł.

Oprócz tego, minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych również wzrośnie - od 1 stycznia wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca - 28,10 zł.

