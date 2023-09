"Znachor" w Kinie CAMERIMAGE. Przedpremierowy pokaz w Toruniu

Film przedpremierowo będzie można zobaczyć w sześciu miastach Polski. "Znachor" zawita do Torunia 20 września, w środę. Specjalny pokaz odbędzie się w Kinie CAMERIMAGE przy Rynku Nowomiejskim 28.

- Bezpłatne bilety na pokaz będą do odebrania w kasach kina na dwa dni przed pokazem, do wyczerpania puli. Jedna osoba jest upoważniona do odbioru dwóch wejściówek - informuje na swoim Facebooku toruńskie Kino CAMERIMAGE. - Chcesz mieć pewność, że dostaniesz bilet na pokaz? Weź udział w konkursie na naszym profilu i zgarnij jedno z podwójnych zaproszeń! Szczegóły już 14 września na naszym fanpage’u.