Znakomite wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile? mfred

Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!