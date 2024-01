Znamienici goście na Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Zobaczcie naszą fotorelację!

Dobro wraca ze zdwojoną siłą

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w sobotę, 20 stycznia, stało się miejscem pełnym magii. Po raz dwunasty odbywa się tam Marszałkowski Bal Dobroczynny, którego głównym celem jest uzyskanie funduszy na wsparcie wybranych placówek. Dobro wraca ze zdwojoną siłą – to hasło przewodnie tegorocznego balu. W tym roku zebrane fundusze trafią do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie, Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu oraz podopiecznych placówek opiekuńczych z Ukrainy. Podczas jedenastu poprzednich edycji balu zebrano łącznie ponad 2,3 mln złotych, które trafiły na konta siedemnastu instytucji pomocowych z regionu i czterech misji zagranicznych.

Zapraszamy do zerknięcia do naszej galerii, by zobaczyć zdjęcia z niezwykłego balu!

Gości witali gospodarze balu - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i jego żona Dagna. Przybyły gwiazdy kina i seriali - Grażyna Szapołowska, Katarzyna Żak, Dorota Deląg i Paweł Deląg. Świat polityki reprezentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (Trzecia Droga/PSL), wiceminister sprawiedliwości i poseł Arkadiusz Myrcha z żoną posłanką Kingą Gajewską (KO/PO), senator Tomasz Lenz (KO/PO) z żoną Anną, senator Ryszard Bober (Trzecia Droga/PSL).