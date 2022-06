Znamy zwycięzców Konkursu Artystycznych Form Radiowych "Grand PiK 2022"

Cezary Galek otrzymał nagrodę główną konkursu organizowanego przez Radio PiK. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Aleksandrze Głogowskiej z Radia Dla Ciebie za reportaż o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim oraz Marcinowi Nierubcowi za muzykę do tego słuchowiska. Nagrody specjalne trafiły do rąk Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin, Michała Słobodziana z Radia PiK i Doroty Sokołowskiej z Polskiego Radia Białystok. Anna Łoś i Ewa Szkurłat z Polskiego Radia Kraków to laureatki Nagrody im. Michała Jagodzińskiego. Nagrodę rzeczową w konkursie przyznano Samuelowi Baronowi z Polskiego Radia Katowice. W konkursie głównym były też dwa wyróżnienia: dla Joanny Sikory z Radia Białystok oraz dla Jakuba Tarki z Polskiego Radia. W części akademickiej radiowej rywalizacji nagrodę główną przyznano Klaudii Leśniak, Aleksandrze Malatyńskiej, Mai Marandzie, Agacie Nalepie, Julii Niewoli, Sarze Sikorze z Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Marcelinie Bociek, z Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opowieści o ludziach jak sztuka

Główna idea konkursu, którą jest motto „utwory może różnić gatunek, ale musi łączyć sztuka”, pozwala na przegląd różnorodnych form radiowych. Z tego powodu - jak co roku - obserwować można było zmagania twórców słuchowisk i reportaży, jak i innych form, niemieszczących się w zdefiniowanych gatunkach radiowych. Były to opowieści między innymi o cyberprzemocy, wojnie na Ukrainie, rodzinnym biznesie cukierniczym, ekologicznym podejściu do życia i Ignacym Łukasiewiczu, który na Podkarpaciu rozpoczął wydobywanie ropy naftowej. Autorzy reportaży i słuchowisk skupiali się na ludziach, ich pasjach, ciekawych życiorysach i życiowych zakrętach.

Warto dodać, że do głównego konkursu zgłoszono 29 dzieł sztuki radiowej, a w części akademickiej o laury walczyło dziewięć prac. Jak zwykle, kuszące były także nagrody dla najlepszych. Pula na nie przeznaczona wyniosła 65 tysięcy złotych.