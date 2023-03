Znane firmy w Toruniu szukają do pracy. Jakie płace i bonusy oferują w marcu? Sprawdziliśmy - oto konkrety

Oferty pracy w Toruniu. Kogo szukają w marcu?

Do 4500 zł brutto pensji, ale oprócz tego także cały system benefitów oraz "przyjazną i miłą atmosferę pracy" - to oferuje asystentowi działu produkcji firma Nova Trading w Toruniu. Znajdzie pracownika? Oczekuje średniego wykształcenia i umiejętności, które pozwolą rozliczać produkcyjne zlecenia, wystawiać dokumenty, a także wspierać dyrektora. To tylko jedno ze stanowisk, która ta firma ma w marcu do obsadzenie.