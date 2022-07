Znasz te orzechy? Jedz je, aby zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera! Oto zalety orzechów włoskich dla naszego mózgu

Co jeśli zjemy zbyt wiele orzechów?

Walka z Alzheimerem to nie tylko orzechy włoskie!

Badania na orzechach włoskich - co wykazali naukowcy w związku ze zwalczaniem choroby Alzheimera?

Wyjątkowe zalety orzechów włoskich

Choroba Alzheimera jest niezwykle uciążliwa, ale zwykle rozwija się powoli. Dlatego też warto zadbać o dostarczanie organizmowi składników pokarmowych, które będą sprzyjać profilaktycznemu zwalczaniu ryzyka wystąpienia tej choroby. Idealnie sprawdza się tu orzechy włoskie, które są wyśmienitym źródłem naturalnych antyoksydantów. Jest ich ponad 2 razy więcej niż we wszelkiego rodzaju innych orzechach! Co więcej, orzechy włoskie są znakomitym źródłem białka, witaminy E, aminokwasów oraz błonnika pokarmowego. Szczególnie cenne jest jednak to, że w nich jest wiele korzystnych kwasów tłuszczowych.