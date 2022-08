Znasz te orzechy? Jedz je, aby zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera! Zobaczcie zalety orzechów włoskich dla naszego mózgu

Wyjątkowe zalety orzechów włoskich

Choroba Alzheimera jest niezwykle uciążliwa , ale zwykle rozwija się powoli. Dlatego też warto zadbać o dostarczanie organizmowi składników pokarmowych, które będą sprzyjać profilaktycznemu zwalczaniu ryzyka wystąpienia tej choroby. Idealnie sprawdza się tu orzechy włoskie, które są wyśmienitym źródłem naturalnych antyoksydantów. Jest ich ponad 2 razy więcej niż we wszelkiego rodzaju innych orzechach! Co więcej, orzechy włoskie są znakomitym źródłem białka, witaminy E, aminokwasów oraz błonnika pokarmowego. Szczególnie cenne jest jednak to, że w nich jest wiele korzystnych kwasów tłuszczowych.

Kwasy tłuszczowe w orzechach włoskich - dlaczego warto je jeść?

Badania na orzechach włoskich - co wykazali naukowcy w związku ze zwalczaniem choroby Alzheimera?

Walka z Alzheimerem to nie tylko orzechy włoskie!

Ile orzechów włoskich dziennie powinniśmy jeść?

Co jeśli zjemy zbyt wiele orzechów?

Tak jak w przypadku każdego innego rodzaju pożywienia, również i w przypadku orzechów włoskich może dojść do przejedzenia. Są one bardzo zdrowe, ale wciąż mają wysoką zawartość tłuszczu. Zjedzenie zbyt wielu orzechów włoskich może prowadzić do wzdęcia, zgagi, nudności oraz bólów brzucha. Wynika to z faktu, że orzechy są ciężkostrawną przekąską z dużą ilością garbników oraz fitynianu.