Zniżki dla emerytów 2023. Zmiany w legitymacji rencisty i emeryta już od 2023 roku. Co się zmienia?

Co wprowadza mLegitymacja seniora?

Korzystanie z legitymacji emeryta i rencisty daje seniorom możliwość skorzystania z szeregu ulg i zwolnień w opłatach za rozmaite usługi i produkty. Dotyczy to m.in. leków, ale i korzystania z przewozów państwowych. Dotychczas jednak taka legitymacja musiała być używana wyłącznie w formie plastikowej karty (jak dowód osobisty czy też prawo jazdy). To jednak zmieni się od 1 stycznia 2023 roku. Wtedy też do użytku wejdzie elektroniczny odpowiednik tej legitymacji dostępny w aplikacji mObywatel.