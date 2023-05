"Zobacz więcej". Wyjątkowa sesja zdjęciowa w Toruniu

- Ta biała koszula to rak, stwardnienie rozsiane, depresja, choroba dwubiegunowa, stany lękowe, blizny na ciele i cała reszta, czym każdy z nas jest lub może być obciążony. To projekt przede wszystkim o szacunku do drugiego człowieka. O dawaniu, rozumieniu i widzeniu a nie tylko patrzeniu. Założeniem jego jest uświadomienie dotkniętym chorobą, że nawet brutalna rzeczywistość nie oznacza dla nich przymusowej zmiany trybu życia. Mogą w dalszym ciągu spełniać marzenia, stawiać sobie nowe cele i w ogólnym rozrachunku po prostu cieszyć się życiem. Najlepszym tego przykładem będzie wystawa powstałych w projekcie fotografii, których bohaterami będą osoby na co dzień stawiające czoła chorobie a jednocześnie jak same mówią "żyjące życiem" - powiedziała Magda Rdest-Nowak.