Żuławscy w CSW. W Toruniu obejrzeć wystawy poświęcone słynnym malarzowi i reżyserowi

Marek Żuławski (1908-1985) to malarz, krytyk sztuki i pisarz. Urodził się w Rzymie, w latach 20. zamieszkał w Toruniu z matką i dwoma braćmi. Matka to Kazimiera Żuławska, w latach 1921-1926 prowadziła pensjonat "Zofijówka" przy ulicy Bydgoskiej 26. To było miejsce zabaw i intelektualnych dyskusji. Bywali tu między innymi Stanisław Ignacy Witkiewicz - Witkacy i Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Marek Żuławski w Toruniu skończył gimnazjum - dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące. Potem rodzina przeniosła się do warszawy. Tu Marek Żuławski skończył Szkole Sztuk Pięknych, zrobił dyplomy z malarstwa sztalugowego oraz ściennego. W 1935 roku wyjechał do Londynu, w którym mieszkał do śmierci.