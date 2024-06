ZUS apeluje: nie czekaj z tym wnioskiem! Bez niego będziesz mieć problemy po zakończeniu chorobowego

Nie zwlekaj z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne! Taki apel wystosowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu wnioskowi możliwe jest przedłużenie chorobowego - jeśli o nim zapomnisz, możesz nie mieć ciągłości wypłaty! Zobacz, jak zadbać o stałe świadczenie?

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Po zakończeniu zasiłku chorobowego nie zawsze nasz stan zdrowia pozwala na powrót do pracy. Jeśli lekarz tak uzna, może przedłużyć nasze leczenie. To pozwala na uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Co istotne, nie jest ono wypłacane z urzędu, ale na wniosek! Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Wskazuje się tu okres co najmniej 6 tyg. przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dlaczego? Dzięki temu można zachować ciągłość wypłaty świadczeń.

- Jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy, a wykorzystany już został cały okres zasiłkowy, to warto zapytać lekarza, czy możliwa jest kontynuacja terapii w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden – stan zdrowia rekonwalescenta musi rokować poprawę i powrót do pracy- mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne?

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego dotyczy osób, które zdołały już wykorzystać cały limit przysługującego im zwolnienia lekarskiego (182,270 lub 91 dni), a i pozostają one niezdolne do pracy. Jednocześnie wskazuje się, że dalsze leczenie bądź rehabilitacja dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego otrzymuje także osoba po zakończeniu chorobowego, która ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a jednocześnie lekarz orzecznik uznał, że przy stanie zdrowia tej osoby są rokowania na odzyskanie zdolności do pracy. Wtedy też wystarczające jest przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego zamiast renty.

Świadczenie rehabilitacyjne na wniosek

Za opłacanie świadczenia rehabilitacyjnego odpowiada pracodawca lub ZUS - podobnie jak ma to miejsce przy zasiłku chorobowym. Istotne jest jednak to, że z ZUS-u dostaniemy środki tylko po złożeniu wniosku (ZNp-7).

Ważne jest, aby złożyć ten wniosek co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego, gdyż pozwala to na zachowanie ciągłości wypłacania środków po tym, jak już zakończy się nam chorobowe.

Co dołączyć do wniosku?

Wraz z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne powinniśmy dołączyć:

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza (formularz OL-9);

Wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10).

Jeśli pracodawca nie wypłaca zasiłków komplet niezbędnych dokumentów oraz zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a przekazuje do ZUS. Przy prowadzeniu firmy i ustaniu tytułu ubezpieczenia osoby same składają dokumenty w ZUS-ie.

Pixabay

Ocena stanu zdrowia przez lekarza ZUS

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za dokonanie oceny stanu zdrowia. Na jej bzie dochodzi do przyznania bądź nie, świadczenia rehabilitacyjnego.

Zakwestionowanie orzeczenia

Orzeczenie lekarza rzecznika ZUS można zakwestionować w ciągu 14 dni poprzez doręczenie sprzeciwu. Prawo to przysługuje nie tylko pacjentowi, ale i Prezesowi ZUS. Sprzeciw rozpatruje komisja lekarska ZUS.

Jak długo trwa świadczenie rehabilitacyjne?

Powinniśmy pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne maksymalnie pobierane może być przez 12 miesięcy. A ile wynosi?

90 Procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze 90 dni.

75 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w pozostałym okresie.

100 procent podstawy, jeśli niezdolność do pracy przypada na ciążę lub powiązana jest z chorobą zawodową bądź też wypadkiem przy pracy.

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

Listę osób, którym nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, prezentujemy w galerii: