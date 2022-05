Żużel. Grand Prix Polski w Warszawie. Transmisja tv i stream online [13.05]

Grand Prix Polski w Warszawie

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami prawdziwej żużlowej rewolucji. Po wielu latach prawa do organizacji najbardziej prestiżowych rozgrywek straciła brytyjska firma BSI. Jej następcą zostali Amerykanie z Discovery Sports Events, którzy zapewniają, że w najbliższych latach planują mocno wypromować Grand Prix i przenieść żużel na zupełnie nowy poziom. Na razie cykl zagości przede wszystkim w tych miastach, w których był obecny już ostatnio, ale docelowo ma trafić także do takich państw, w której do tej pory jeszcze nie gościł.