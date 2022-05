Żużel w 2007 roku. To wtedy powstała zawodowa ekstraliga (archiwalne zdjęcia) Piotr Bednarczyk

2007 rok był pierwszym sezonem w pełni zawodowej ligi żużlowej. Prowadzenie rozgrywek przejęła Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. Zasady wyłonienia mistrza zmieniły się i zastosowano nigdzie dotąd niestosowaną innowacyjną formułę play off. Po rundzie zasadniczej do rundy finałowej awansowała czołowa szóstka. Wszystkie sześć zespołów pojechało w ćwierćfinałach (1 z 6, 2 z 5 oraz 3 z 4). Do półfinałów awansowali zwycięzcy oraz ten z przegranych zespołów, który przegrał najmniejszą liczba punktów. W tamtym sezonie obowiązywała "złota rezerwa taktyczna (Joker). Można było ją wprowadzić, jeśli przegrywało się różnicą co najmniej 10-u punktów. Mistrzostwo zdobyła wówczas Unia Leszno, srebrny medal - Unibax Toruń, a brązowy - Sparta Wrocław, z ligi spadła Polonia Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia przypominające tamten sezon!