Żużlowe Grand Prix z nowym promotorem. Zawodnicy chwalą Discovery Sports Events

- Zdecydowanie jest inaczej i lepiej. Od początku można poczuć, że nowi promotorzy organizują wszystko w sposób nieco bardziej profesjonalny, szczególnie gdy mowa o promocji. To dopiero pierwszy rok i pierwszy turniej, ale wydaje mi się, że będzie tylko lepiej i lepiej. Czuje się także to, że wszyscy chcą się nami dobrze zająć. Jest nawet jedzenie, jest całe zaplecze, a to też jest przecież coś, co jest naprawdę cool. Grand Prix może się rozwijać i być czymś coraz większym i ważniejszym - stwierdził Australijczyk.