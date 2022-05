Żużlowy weekend: Orlen Grand Prix w Warszawie, Drużynowe ME i I liga

Impreza odbędzie się w sobotę o godzinie 19 i będzie transmitowana w stacji TTV.

Co ciekawe - jeszcze nigdy na „Narodowym” nie triumfował zawodnik gospodarzy. Dwukrotnie wygrywał tu Tai Woffinden, po razie Matej Zagar, Fredrik Lindgren i Leon Madsen. Tym razem jest ogromna szansa na przełamanie tej niemocy. Wpierwszym tegorocznym turnieju, w chorwackim Goricanie triumfował bowiem Bartosz Zmarzlik przed Maciejem Janowskim. Obaj należą do głównych faworytów sobotnich zawodów. Na dobry występ liczy zapewne też Patryk Dudek, który niedawno w Grudziądzu udowodnił, że doszedł do porozumienia z motocyklami. Poza tym stanął już raz na podium w Warszawie - w 2019 roku był trzeci. Innym kandydatem do zwycięstwa jest Maksym Drabik, który otrzymał na te zawody dziką kartę. W tym sezonie zawodnik Motoru Lublin spisuje się bowiem znakomicie. Piątym z Polaków, którzy wystartują w sobotę na „Narodowym” będzie torunianin Paweł Przedpełski. Ten zapewne zamierza powetować sobie nieudany występ na inaugurację w Goricanie.