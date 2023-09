Zwiększ swoją emeryturę w ZUS. Podpowiadamy jak podwyższyć kwotę świadczenia

Większa emerytura jest możliwa do uzyskania. Nie każdy emeryt wie, że już w trakcie pobierania świadczenia można do tego doprowadzić. Jednak emerytura sama z siebie się nie podniesie. Musimy jej pomóc! ZUS analizuje, czy możemy mieć wyższe świadczenie... Jeśli o to poprosimy. Wniosek ZUS o podwyższenie emerytury, inaczej mówiąc, o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego rządzi się swoimi prawami.

Dlaczego warto zwiększyć emeryturę?

W dobie wysokiej inflacji emerytury są realnie coraz mniej warte. Dlatego dla większości emerytów nawet potencjalnie kilkadziesiąt złotych wyższego świadczenia, dodatków do niego robi wyraźne znaczenie. Zamiast decydować się na różnego rodzaju zadłużenia, branie pożyczek czy też obniżanie standardów życia można postarać się o zdobycie podwyżki.

Chwilowa praca na emeryturze - warto?

Warto na emeryturze podjąć się pracy zawodowej. Dzięki temu z każdym miesiącem pracy będziemy podwyższać przyznawaną emeryturę - oczywiście tu liczyć się będą tylko te miesiące, gdy emeryt odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Emeryt dorabiający celem podwyższenia świadczenia emerytalnego powinien dopilnować, aby pracodawca zobowiązał się do odprowadzania tychże składek.

Po przepracowaniu kolejnych miesięcy powinniśmy zgłaszać to do ZUS - powinniśmy to robić raz na kwartał. Wniosek o doliczenie do stażu pracy wspomnianych miesięcy sprawi, że delikatnie podwyższymy wysokość świadczenia. Choć wzrosty nie będą relatywnie wysokie, będą przyznawane na stałe. Co więcej, od wyższej kwoty będą obliczane inne podwyżki, w tym coroczna waloryzacja emerytur.

Niepełna emerytura - zarobki

Pamiętajmy o tym, że na wcześniejszej, niepełnej emeryturze nie możemy przekroczyć pewnych limitów, po których wstrzymane zostanie nam wypłacanie świadczenia. Jednak po przejściu na emeryturę właściwą (po 65. roku życia w przypadku mężczyzn i po 60. roku życia w przypadku kobiet) emeryci mogą pracować i zarabiać bez limitu!

Co z opieką nad dzieckiem?

Zmiany w przepisach z 1999 roku uwzględniły to, że przy emeryturze powinno się uwzględniać czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Od 1999 roku są za to odprowadzane składki emerytalne, a kobiety, które po tym roku opiekowały się dziećmi i znajdowały się na urlopie wychowawczym mogą wnioskować o ponowne wyliczenie emerytury. Tu liczy się okresy:

Składkowe jako 1,3 podstawy emerytury;

Nieskładkowe jako 0,7 podstawy emerytury.

Taka zmiana może znacząco podnieść kwotę początkowego kapitału świadczenia emerytalnego, warto zatem zdecydować się na wnioskowanie o uwzględnienie tego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Opieka nad dziećmi w wieku do 4 lat jest wliczana do emerytury. Na każde dziecko ZUS może przyznać dodatkowe do 3 lat wyliczenia (nie więcej niż 6 lat na wszystkie dzieci).

Okres studiów a emerytura - sprawdź, czy został prawidłowo policzony

Studiowałeś? Pamiętaj o tym, że można to wliczyć w emeryturę. Przed 2015 rokiem okresy nieskładkowe (studiów) ograniczały się do 1/3 okresów składkowych, jakie zostały przebyte do 31 grudnia 1998 roku. To sprawiało, że wykluczony były osoby młode, bez odpowiednio długiego czasu pracy w stosunku do czasu studiów.

Obecnie przepisy prawa uwzględniają również tamte osoby. Czas nauki jest uwzględniany w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych, ale tu liczy się również lata późniejsze. Moment złożenia wniosku o emeryturę jest więc niezwykle istotny - to właśnie on jest datą graniczną.

Kiedy składać wniosek o emeryturę?

Dopiero przejdziesz na emeryturę? Lepiej nie rób tego wniosku. Z zasady aktywność zawodową zawsze najlepiej jest kończyć w drugiej połowie roku, ponieważ wtedy obowiązują inne stawki waloryzacji. W przypadku dwóch pierwszych kwartałów ten wskaźnik waloryzacji jest zdecydowanie niższy. Drastycznie rośnie od lipca i dlatego warto od tego miesiąca decydować się na przejście na emeryturę.

Realnie sprawia to, że waloryzacja marcowa może być wtedy wyższa nawet o 100-200 złotych, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia emeryta.

Pamiętaj o dodatkowych dokumentach

Przeszedłeś na emeryturę kilka lat temu? Lepiej sprawdź, czy na pewno złożyłeś wszystkie papiery! Nieraz po latach się okazuje, że w ZUS nie było kompletu dokumentów od pracodawcy, a ich złożenie może warunkować ponowne, niezwykle korzystne, przeliczenie emerytury. Na wysokość świadczenia ma znaczenie nie tylko stały zakład pracy, ale wszelka inna aktywność zawodowa - nawet trwająca tylko kilka miesięcy. Nawet po latach, jeśli się to nam przypomni, warto wziąć dokumenty za dodatkową pracę i złożyć je w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dowody podejmowania się pracy zostaną rozpatrzone przez ZUS. Jeśli urząd wcześniej nie uwzględnił tej pracy przy wyliczaniu wysokości zasiłku, świadczenie zostanie natychmiastowo podwyższone.

Dalsze trwanie życia a emerytura

Podczas wyliczania emerytury ZUS bierze pod uwagę sumę:

Zwaloryzowanego kapitału początkowego;

Zwaloryzowanych składek emerytalnych. Wynik jest dzielony przez oszacowany przez GUS dalszy czas trwania życia danej osoby. Coroczne tablice uwzględniają osobne wartości dla kobiet i mężczyzn. Dlatego też, im wcześniej przejdziemy na emeryturę, tym niższa będzie nasza emerytura, ponieważ więcej spodziewanego statycznie życia nam pozostanie. Przy wyliczaniu emerytury można wziąć pod uwagę tablice z dnia złożenia wniosku emerytalnego lub też tablice z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Czasem różnica zaktualizowanych tabel może wynosić nawet kilka lat w stosunku do tego, co było wcześniej. ZUS z założenia uznaje datę złożenia wniosku, ale jeśli chcemy, żeby urząd zrobił inaczej, trzeba to wskazać.

Kto potwierdzi zatrudnienie?

Zdarza się, że pracowaliśmy w miejscach, których nie zgłosiliśmy wcześniej do ZUS, a także nie mamy dokumentów z tamtego czasu. Jeśli zaginęły one przed 15 listopada 1999 roku, mogą być zastąpione przez zeznania wiarygodnych świadków. W zasadzie wystarczy tylko znaleźć odpowiednie osoby, które potwierdzą, że w danym okresie pracowaliśmy w konkretnym miejscu pracy. Podstawą mogą być zarówno zeznania poprzedniego szefa, jak i zeznania dawnych współpracowników.

[/g]16999311[/g]

Zarobki przez 1999 rokiem

Osoby pracujące przed 1999 rokiem mają prawo do skorzystania z jednorazowego ponownego przeliczenia emerytury na korzystniejszych warunkach. To podwyższa świadczenie emerytalne nawet o kilkadziesiąt złotych. Wynika to z faktu, że przed 1999 rokiem ZUS miał specyficzne zasady wyliczania świadczenia emerytalnego, co dotykało zwłaszcza tych, którzy zarabiali najwięcej. Składki były potrącane przez cały okres aktywności zawodowej, ale do emerytury wliczano tylko 10 lub też 20 najkorzystniejszych lat pracy.

Rekompensata za pracę nauczycielską

Nauczyciele mają możliwość rekompensaty za przepracowane lata. To dotyczy osób wnioskujących o pełną emeryturę, czyli pracujących do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Jednak nie jest to świadczenie pieniężne, a dodatek do początkowego kapitału branego pod uwagę podczas wyliczania emerytury. Z zasady podwyżka będzie przyznana wyłącznie osobom, które co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, a jednocześnie nie otrzymały:

wcześniejszej emerytury;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

emerytury pomostowej.

Szacuje się, że doliczenie rekompensaty w niektórych przypadkach może oznaczać wzrost comiesięcznego świadczenia nawet o kilkaset złotych.

O jaką emeryturę wnioskować?

Nauczyciele mają często dylemat: wybrać emeryturę nauczycielską czy zwykłą. O tej drugiej wiemy, że dla kobiet jest to ukończenie 60. roku życia, a dla mężczyzn ukończenie 65. roku życia. Z kolei emerytura nauczycielska jest przewidziana przez Kartę Nauczyciela, a dokładnie przez artykuł 88. Nauczyciele mogą zdecydować, która opcja jest dla nich bardziej opłacalna.

Wniosek o podwyższenie emerytury - wzór

ZUS na swojej stronie udostępnia gotowy wniosek, który wystarczy wypełnić i wydrukować. Po tym zajmie się on sprawdzeniem, czy przysługuje nam podwyższenie emerytury. Dokument można wypełnić komputerowo, ale też można wydrukować i wypełnić ręcznie. Możliwość składania wniosku do ZUS jest dostępna wszystkim, zarówno osobom, których emerytura jest wyliczana na starych zasadach, jak i tych rozliczanych na nowych zasadach. Źródło:

http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent [Dostęp: 25.08.2023 r.]