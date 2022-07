Żyjesz w stresie? To dzieje się z Twoim organizmem. Oto sposoby na skuteczne radzenie sobie ze stresem. Wypróbuj je mf

Stres. To słowo na dobre wbiło się do świadomości społecznej. W ciągłym stresie żyje bardzo wielu ludzi. Organizm na trudne sytuacje życiowe reaguje silnym napięciem. Jest to naturalne zjawisko. Gorzej, gdy stres trwa przez długi czas. Wtedy jest odczuwany przez cały organizm. Nawet potrafi go wyniszczyć. Jak walczyć ze stresem?Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (10 zdjęć)

Stres. To słowo na dobre wbiło się do świadomości społecznej. W ciągłym stresie żyje bardzo wielu ludzi. Organizm na trudne sytuacje życiowe reaguje silnym napięciem. Jest to naturalne zjawisko. Gorzej, gdy stres trwa przez długi czas. Wtedy jest odczuwany przez cały organizm. Co więcej, potrafi on go skutecznie i trwale wyniszczyć. Jak walczyć ze stresem? Zobacz!