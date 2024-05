258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze?

Zwiększenie płacy minimalnej zimą o 600 zł sprawiło, że do kieszeni milionów Polaków trafiło więcej gotówki. Pierwszy raz w historii najniższa kwota wynagrodzenia za pracę przekroczyła w Polsce 4000…

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku)

przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn)

Wniosek o świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.