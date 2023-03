500 plus dla małżeństw? Jest projekt w Sejmie! Czy jest szansa na jego finalizację? Kto otrzyma pieniądze? Zobaczcie sami!

500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź!WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Zobacz!

500 dla małżeństw. Dla kogo

Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich”.



Dotychczasowe losy petycji 500 plus dla małżeństw: 21.01.2022 – złożenie petycji w sprawie 500+ dla małżeństw w Sejmie;

9.03.2022 – skierowanie petycji do Komisji do Spraw Petycji;

21.04.2022 – przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji o 500 plus dla małżeństw. Kto miałby otrzymywać świadczenie 500 plus dla małżeństw? Sprawdź warunki uzyskania świadczenia, argumenty autorów petycji i co o 500+ dla małżeństw sądzą przedstawiciele partii rządzącej, która zdecyduje o dalszych losach świadczenia 500 plus dla małżeństw.

500 plus dla małżeństw. Zmniejszy liczbę rozwodów?

Autorzy petycji dokonali pewnej gradacji. „Ustawa obejmowałaby małżeństwa ze stażem 40-, 45-, 50-letnim i dłuższym” – piszą pomysłodawcy nowego świadczenia.

500 plus dla małżeństw – czy to zwiększy liczbę ślubów, która maleje.

Nie. Nikt nie bierze ślubu tylko dlatego, że spodziewa się po 40 latach świadczenia 500+. Autorzy petycji sądzą, że uchwalenie 500 plus dla małżeństw będzie miało wpływ na rangę i trwałość małżeńskiego pożycia. Średnia wieku osób rozwodzących się w Polsce to 42 lata w przypadku mężczyzn i 38 w przypadku kobiet. Znaczy to, że wśród rozwodników oprócz ludzi młodych i w średnim wieku, na których nie zadziała odległa perspektywa 500+, są osoby zaawansowane wiekiem. 500 plus dla małżeństw – o co chodzi najbardziej.Po prostu o trudne warunki życia osób starszych. Autorzy petycji o 500 plus dla małżeństw motywują ją potrzebami seniorów, którzy oprócz zwykłych wydatków ponoszą koszty leków, środków higieny osobistej oraz stosownych do wieku i schorzeń diet, a także korzystania z pomocy płatnych opiekunów przy jednoczesnej trudnej sytuacji starych małżeństw.

500 plus dla małżeństw – już raz przepadło.Nie jest to pomysł nowy. Podobna petycja trafiła 2 lata wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy. Proponowano w niej, aby świadczenie otrzymywały pary, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci. Po 50 latach małżeństwa byłoby to 500 zł miesięcznie, po 55 latach – 550, a po 60 – 600 zł. Podobnie jak małżonkowie, również wdowy i wdowcy mieliby dodatek dożywotnio. Jednak ten pomysł przepadł. 500 plus dla małżeństw – opinie przedstawicieli PiS-u. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska, była minister rodziny i polityki społecznej w rozmowie z „Faktem”: – Piękna inicjatywa. Dzisiaj tyle małżeństw się rozpada, dlatego ten pomysł trzeba przemyśleć. To także element polityki prorodzinnej. Jednak warto rozważyć, czy nie powinno to być świadczenie jednorazowe zamiast miesięcznych. Z kolei poseł PiS-u Jacek Świat podkreślił, że pomoc osobom potrzebującym jest już udzielana w innych trybach.

500 plus dla małżeństw – starość jest bezpartyjna.„Starość nie jest partyjna” – piszą autorzy petycji. Ponadto: „to też jest przyszłość ustawodawców, którym życzymy doczekania takich jubileuszy jak nasz”. 500 plus dla małżeństw – czy budżet to uniesie.Zdaniem autorów petycji 500+ dla małżeństw nie byłoby dużym wydatkiem państwa. W petycji czytamy, że gdy małżeństwo nie jest w modzie, a tych z długim stażem jest coraz mniej, budżet państwa wytrzyma takie koszty.