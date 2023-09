Adrian Mól: Tak pracuję, działam, planuję i realizuję swoje cele

Adrian Mól od stycznia 2022 roku pełni funkcję zastępcy prezydenta Torunia. W zbliżających się wyborach parlamentarnych będzie kandydował do Sejmu.

Co głównie zmotywowało Pana do ubiegania się o mandat poselski?

Kiedy złożono mi propozycję startu z listy Prawa i Sprawiedliwości byłem nieco zaskoczony, ale przekonano mnie, że oferta ta jest wyrazem oceny mojej dotychczasowej pracy i mojego zaangażowania. Czy to w roli rzecznika prasowego Mikołaja Bogdanowicza, kujawsko-pomorskiego wojewody a obecnie w roli zastępcy Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia, dlatego też postanowiłem podjąć tę rękawicę i wykorzystać swoje doświadczenie w walce wyborczej - w drużynie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że jestem jedynym członkiem PiS z Torunia, który ma realną szansą na poselski mandat. Oczywiście, ostateczną decyzję – jak to mam w zwyczaju - podjąłem po konsultacjach z żoną.

Jakie, według Pana realne szanse na poselski mandat daje „szóstka” na liście?

Co prawda uważam, że miejsce na liście nie ma aż tak dużego znaczenia, to jestem bardzo wdzięczny za tak wysoką pozycję na liście. Tym bardziej, że jest to mój debiut w wyborach do Sejmu. Mam nadzieję, że swoją kampanią odwdzięczę się za powierzony mi kredyt zaufania, jakiego udzieliły mi władze PiS.

„Młodość, skuteczność i odpowiedzialność” – pod takim hasłem prowadzi Pan swoją kampanię. Dlaczego stawia Pan na te wartości?

Wybór hasła nie był przypadkowy. W gronie znajomych przeprowadziłem mały sondaż, w którym mieli oni wskazać cechy, jakie w ich oczach kojarzą się za mną. I najczęściej padały te określenia, które wybrałem na moje wyborcze hasło. Były uzasadniane w różny sposób. Młodość, bo jako młoda osoba pełniłem i pełnię ważne funkcje w naszym regionie, a teraz w mieście wojewódzkim. Skuteczność, bo potrafię umiejętnie wyznaczać cele, które następnie osiągam. Między innymi dzięki mojemu zaangażowaniu i kontaktom, w krótkim czasie udało się pozyskać dla Torunia m.in. 65 mln zł na budowę szkoły przy ulicy Strzałowej czy ponad 20 mln zł, na dokończenie linii tramwajowej w mieście. A co do ostatniego członu hasła, to jestem człowiekiem odpowiedzialnym i ta cecha determinuje moje działania, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Tak pracuję, działam, planuję i realizuję swoje cele.

Zaprezentował Pan nie tak dawno „sześć konkretów dla regionu”. Z czego wynika dobór takich zadań?

Oczywiście zadań do realizacji mógłbym wybrać znacznie więcej, ale nie sztuką jest podać 100 konkretów na 100 dni a potem ich nie zrealizować. Ważne, żeby to były realne cele. A wśród moich jest wspieranie Torunia w uzyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku, budowa trzeciego mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu i pozyskiwanie środków finansowych na dalsze prace konserwatorskie w Toruniu i regionie. To także krzewienie pamięci historycznej o lokalnych bohaterach i jednocześnie, działanie na rzecz powstania Muzeum Narodowego w Toruniu. Wśród moich konkretów jest też otwarcie biura poselskiego poza Toruniem - w gminie, w której otrzymam najwyższy procentowy wynik w wyborach.

Są konkrety, a co z ich realizacją? Na ile się uda?

Musi się udać, czas to wszystko zweryfikuje. Zacznę od otwarcia biura poselskiego w tej gminie, w której uzyskam najwyższy procentowy wynik, oczywiście poza Toruniem, w którym będę miał również biuro obsługujące wszystkich potrzebujących pomocy. W realizację części, z pozostałych konkretów już jestem mocno zaangażowany. Pełnię funkcję wiceszefa zespołu przygotowującego wniosek aplikacyjny o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Konkurencja jest bardzo duża, ale robimy wszystko, żeby nasza propozycja była merytoryczna i przekonała do siebie jury. Od wielu lat środowisko Prawa i Sprawiedliwości zabiega o trzeci most w Toruniu, dlatego chcę zaangażować się w budowę tej kolejnej, tak potrzebnej dla mieszkańców Torunia i regionu przeprawy przez Wisłę. Zdaję sobie sprawę z czasochłonności realizacji tego typu inwestycji, ale moim zdaniem trzeba podejmować działania tak, aby przynajmniej od strony formalno-prawnej, w kolejnej kadencji, wszystkie pozwolenia oraz dokumentacja były tak przygotowane, żeby w przyszłości można było - bez przeszkód - ruszyć z budową. Wygrana naszej partii niewątpliwie przybliży nas do powstania Muzeum Narodowego w Toruniu na bazie działającego Muzeum Okręgowego. Wzmocni to pozycję miasta, na kulturalnej mapie Polski i przysporzy dodatkowych środków finansowych dla naszego muzealnictwa. Wiem jak skutecznie lobbować, gdy chodzi o pozyskiwanie środków finansowych na dalsze prace konserwatorskie w Toruniu i regionie, ponieważ – jako zastępca prezydenta - nadzoruję toruńskie zabytki. Zresztą, niebawem zostanie ogłoszony wynik kolejnego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i jestem przekonany, że otrzymamy kolejne wsparcie finansowe. A jeśli chodzi o krzewienie pamięci historycznej o lokalnych bohaterach, to temat jest bardzo szeroki. Tu mam kilka pomysłów. Na pewno za konieczne uważam powstanie filmu o bł. Ks. Stefanie Frelichowskim, a także jeszcze większe spopularyzowanie postaci jedynej kobiety wśród cichociemnych gen. Elżbiety Zawadzkiej – „Zo”.

Na ile w formułowaniu Pana głównych punktów wyborczych pomocna jest wiedza i doświadczenie jakie zyskał Pan pełniąc funkcję zastępcy prezydenta Torunia?

Doświadczenie, jakie zdobyłem u boku prezydenta Michała Zaleskiego jest bezcenne. Już kiedyś mówiłem to publicznie, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to jeden z najlepiej ocenianych włodarzy miast w kraju. I te stwierdzenia padają ze wszystkich stron sceny politycznej. Tak bogata wiedza o Toruniu, jego okolicach, o funkcjonowaniu samorządu jaką zdobyłem w urzędzie miasta przyczyni się do efektywnego sprawowania mojego mandatu posła.

Jakie zadania wytyczy Pan sobie, w pierwszej kolejności, jeśli zostanie Pan posłem okręgu toruńskiego?

Jako dowód szacunku do wyborców za udzielone zaufanie, zacznę – o czym już wspomniałem w rozmowie - od otwarcia biura poselskiego poza Toruniem. W tej gminie, w której uzyskam największą ilość głosów.

Do 15 października pozostało już niewiele dni, jaka kampania jeszcze przed Panem?

Na pewno dużo spotkań z wyborcami, mam już kalendarz gęsto wypełniony przez sztabowców ciekawymi propozycjami kampanijnymi. O wszystkim będę informował na bieżąco, zapraszam mieszkańców regionu – a w szczególności okręgu toruńskiego - do śledzenia mojej kampanii. Także w mediach społecznościowych.

