Alarm w akademiku w Toruniu! Musiała interweniować straż pożarna

Toruńska straż pożarna została zaalarmowana w związku z potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniem, do którego doszło w domu studenta przy ulicy Juliusza Słowackiego. Z pierwotnych informacji, które dotarły do mediów, wynikało, że chodzi o usytuowaną po sąsiedzku Książnicę Kopernikańską.

Alarm w kuchni w akademiku

- Potwierdzam, że takie wezwanie miało miejsce - mówi młodsza brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Okazało się, że doszło do zapalenia oleju w kuchni. Zadziałał system, uruchomił się alarm.

Zanim jeszcze było wiadomo, z jakim zdarzeniem strażacy będą mieli do czynienia, na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. To, jak mówi oficer prasowa KM PSP w Toruniu, standardowa procedura, jeżeli chodzi o wezwania do tego typu obiektów. Działania zakończyły się przed godziną 15. mł. bryg.