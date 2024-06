Ależ to było kibicowanie! Zobacz archiwalne zdjęcia ze strefy kibica z 2012 roku

Tłum Irlandczyków przyjechał do Torunia

Euro 2012 to także czas, gdy w Toruniu gościli kibice reprezentacji Irlandii. Przyjezdni fani wybrali właśnie Toruń na miejsce swojej bazy, bo mieli stąd blisko zarówno do Gdańska, jak i do Poznania, gdzie grała ich reprezentacja. Irlandczyków przyjechało do nas około 1500, więc byli widoczni praktycznie codziennie. Goście odwiedzali także strefę kibica i bratali się z torunianami, a o ich obecności, barwnej i radosnej, pamięta się u nas do dziś.

archiwum Polska Press

W 2018 roku Toruń ponownie zdecydował się zorganizować strefę kibica, tym razem przy okazji mundialu. Przy Arenie Toruń zabrakło już jednak takiej atmosfery, jaka sześć lat wcześniej panowała na Jordankach.