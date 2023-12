Aneta Rygielska, pięściarka Pomorzanina, ma złoty medal i złote serce

Pięknym gestem popisała się zawodniczka Pomorzanina Toruń Aneta Rygielska krótko po zdobyciu mistrzostwa Polski w boksie.

Pięściarki, a nie "boskerki"

Pięściarki (podobno kobiety trenujące boks nie lubią być nazywane bokserkami, bo to określenie kojarzy im się z... bielizną) Pomorzanina Toruń zdominowały mistrzostwa Polski, które zakończyły się w naszym mieście w minioną niedzielę. Trzy z nich wywalczyły złote medale, a Pomorzanin wygrał klasyfikacje klubową. Najlżejsza z nich, Natalia Rok, urodziła się 14 kwietnia 1994 w Porębie na Śląsku. W finale rywalizacji do 50 kg pokonała radomiankę Ewelinę Pękalską, a dodatkowo została za najlepszą zawodniczkę turnieju. Aneta Rygielska (rocznik 1995) w kategorii do 66 kg w decydującej walce nie dała szans warszawiance Natalii Kozibąk, a najmłodsza Barbara Marcinkowska (23 lata) zwyciężyła w kategorii do 70 kg doświadczoną radomiankę Natalię Marczykowską.

Aneta Rygielska jest najlepiej znana toruńskim kibicom z tej trójki. Sukcesy zdobywa od lat, kiedyś została nawet wybrana Sportowcem Roku w tym mieście. Jest medalistką mistrzostw Europy i igrzysk europejskich oraz multimedalistką mistrzostw Polski. Obecnie stara się wywalczyć awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie do Paryża. - Mogli mnie dziś zobaczyć moi kibice, moja cała rodzina. Bardzo dziękuję. Zrobię wszystko, abyście mnie zobaczyli na igrzyskach w Paryżu. Mój medal w okresie przedświątecznym przekażę na cele charytatywne – powiedziała Rygielska przed kamerami TVP Sport zaraz po sukcesie, jaki odniosła ostatnio w Toruniu.

Nie minęły dwa dni, jak pani Aneta poinformowała, na co konkretnie przeznaczy medal. "Tak jak obiecałam, chciałabym przekazać wywalczony przeze mnie w ten weekend złoty medal mistrzostw Polski seniorek na licytację Szlachetniej Paczki. Głęboko wierzę, że jest on w stanie wywołać uśmiech na twarzy przynajmniej jeszcze jednej osobie. Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia sprawia, że wszyscy łączymy się i pomagamy najbardziej potrzebującym. Wierzę w was ogromnie, tak jak i wy wierzycie we mnie kiedy staje w ringu! Razem jesteśmy w stanie zrobić więcej!" - napisała na swoim koncie na Facebooku, wrzucając link do licytacji: https://allegrolokalnie.pl/oferta/zloty-medal-mistrzostw-polski-seniorek-2023?fbclid=IwAR1tN_n6rmJDUat8JCLTIKTlRzsMl8T8FWUJ8idFzWl5n-b16PHXzVMYJD8

W środę wieczorem za medal ktoś zaoferował już 1701 złotych. Pozostawały cztery dni do licytowania. Znając toruńskie środowisko bokserskie można mieć nadzieję, że kwota jeszcze wzrośnie. Pieściarka Pomorzanina, której trenerem jest Kamil Gorząd, tak zachęca do licytowania: "Witam! Przekazuję swój złoty medal Mistrzostw Polski seniorek w boksie, kategoria do 66 kg z 2023 roku na licytację. Zebrane fundusze chciałabym przekazać na Szlachetną Paczkę dla potrzebującej starszej Pani. Żyje samotnie za niewielką emeryturę, jej syn jest w szpitalu i ciężko choruje. Pani Daria, codziennie dzwoni do syna, wizyty w szpitalu są niemożliwe z powodu odległości oraz stanu pani Darii, która cierpi na problemy z kręgosłupem oraz zaawansowaną astmę. Pani Daria lubi czytać gazety i rozwiązywać krzyżówki. Nazywam się Aneta Rygielska, jestem reprezentantką kadry Polski w boksie od 13 lat. Mistrzostwa Polski w 2023 roku wywalczyłam w Toruniu, w moim rodzinnym mieście. Stoczyłam 3 walki, ostatecznie zostając po raz 8 Mistrzynią Polski. Obecnie przygotowuje się do walki o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Jestem aktualną vice mistrzynią Europy z 2022 roku oraz w tym samym roku byłam 5 na Mistrzostwach Świata."

